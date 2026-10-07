Isabel Méndez relata problemas de salud de su hija en Oreamuno

Durante aproximadamente cuatro años, la hija de Isabel Méndez enfrentó serios problemas de salud, incluidos tumores paranasales, mientras consumía el agua de la zona en Oreamuno, Cartago. La joven, que hoy tiene 27 años, comenzó a mejorar su condición de salud después de irse a vivir a Brasil y dejar de consumir el agua de Oreamuno, según relató su madre.

La contaminación del agua con el fungicida clorotalonil en Oreamuno ha generado preocupación entre las familias locales. La propia Méndez admitió que no hay pruebas científicas que confirmen fehacientemente que la afección de su descendiente fuera causada de forma directa por ingerir este recurso hídrico. Sin embargo, afirmó que en la zona norte de Cartago muchas familias están siendo afectadas por el cáncer gástrico y señaló que también se presentan casos de alergias y brotes en el cuerpo.

Preocupación por la salud en la zona norte de Cartago

Yo creo que no solo mi hija, sino que en la zona norte de Cartago muchas familias estamos siendo afectadas por el cáncer gástrico. Aunque científicamente, y eso es muy claro que hay que decirlo, científicamente no sabemos que es directamente el agua , afirmó Méndez. Asimismo, indicó: En mi caso, y no solo es mi caso, sino que también hay muchos casos en la zona donde se dan muchas alergias en el cuerpo, brotes de alergia .

Resolución de la Sala Constitucional

Las declaraciones de la pobladora salen a la luz después de que el tribunal constitucional admitiera una solicitud por incumplimiento vinculada con las acciones dispuestas para solucionar la polución por clorotalonil. El alto tribunal recordó al Ministerio de Salud, a Acueductos y Alcantarillados (AyA) y a la ASADA Santa Rosa de Oreamuno la obligatoriedad de acatar lo dictaminado en el fallo de junio de 2023.

Las directrices abarcan poner en marcha las sugerencias de un reporte técnico acerca del problema de contaminación, dar seguimiento a lo establecido y asegurar el abastecimiento de agua apta para el consumo humano prescindiendo de los manantiales afectados en tanto no exista seguridad para rehabilitar el servicio. La Sala advirtió que, de acreditarse un nuevo incumplimiento, se podría iniciar un procedimiento administrativo y remitir el caso al Ministerio Público por el posible delito de desobediencia.