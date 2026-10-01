La Belgique affronte la Turquie en Ligue des nations

Alors que la Ligue des Nations entre dans sa troisième journée, l’équipe nationale belge s’apprête à affronter la Turquie vendredi soir à Sclessin. Forts d’une victoire contre l’Italie et d’une défaite contre la France, les Diables Rouges n’ont plus de temps à perdre et s’apprêtent à croiser le fer avec une sélection turque en plein crise.

Une adversaire fragilisée et en pleine tempête

La Turquie arrive en Belgique après avoir été balayée 1-4 à domicile par l’Italie et après une défaite contre la France, prolongeant ainsi une dynamique difficile amorcée lors d’une Coupe du monde ratée. Malgré ce contexte tumultueux et l’absence de cadres importants comme Yildiz, Calhanoglu et Müldür, le technicien italien a confirmé qu’une démission n’était pas à l’ordre du jour.

Les joueurs belges sous pression

Plusieurs Diables Rouges joueront très gros lors de cette confrontation pour marquer des points précieux :

Romelu Lukaku : N’étant pas monté au jeu contre la France, il est peu probable qu’il soit prêt à débuter, mais il devrait obtenir quelques minutes pour redevenir l’attaquant de référence dont la Belgique a besoin.

N’étant pas monté au jeu contre la France, il est peu probable qu’il soit prêt à débuter, mais il devrait obtenir quelques minutes pour redevenir l’attaquant de référence dont la Belgique a besoin. Hans Vanaken : Face aux limites physiques de Kevin De Bruyne à 35 ans, le milieu créatif a une carte à jouer pour s’imposer comme son successeur à court terme.

Face aux limites physiques de Kevin De Bruyne à 35 ans, le milieu créatif a une carte à jouer pour s’imposer comme son successeur à court terme. Maxim De Cuyper : En difficulté sur le côté gauche de la défense contre l’Italie et la France, le joueur de 25 ans doit absolument rassurer face à la concurrence de Joaquin Seys.

En difficulté sur le côté gauche de la défense contre l’Italie et la France, le joueur de 25 ans doit absolument rassurer face à la concurrence de Joaquin Seys. Nicolas Raskin : Solide ces derniers mois, il doit prouver qu’il mérite sa place dans un milieu de terrain très concurrentiel, alors que Roméo Lavia a fait son arrivée dans le groupe.

Informations pratiques

Le match débutera à 20h45 ce vendredi et sera à suivre en intégralité sur RTL tvi et RTL play.

Photo : lesoir.be