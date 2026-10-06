Nguyen Hong Dien nimmt an IPU-Generalversammlung in Tansania teil

Am 5. und 6. Oktober nahm der stellvertretende Vorsitzende der Nationalversammlung, Nguyen Hong Dien, an der Eröffnungszeremonie und der hochrangigen Debatte der 153. Generalversammlung der Internationalen Volksunion (IPU) in Tansania teil. Im Rahmen der Veranstaltung traf sich Nguyen Hong Dien mit dem Premierminister von Tansania, dem Sprecher des malaysischen Repräsentantenhauses, dem Sprecher des australischen Repräsentantenhauses, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Föderationsrates Russlands sowie dem stellvertretenden Vorsitzenden des Nationalrats von Algerien.

Dem Programm zufolge wird der Vizepräsident der Nationalversammlung, Nguyen Hong Dien, am 7. Oktober eine wichtige Rede auf der hochrangigen Generaldebatte der 153. IPU-Generalversammlung halten. Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Beschlüsse aus den Beratungen über globale Regeln und Rahmenwerke zur KI-Sicherheit hervorgehen werden.

Prioritäten der IPU-Strategie und Reden zur Eröffnung

Während der 153. Generalversammlung der Internationalen Volksunion (IPU) präsentierte IPU-Generalsekretärin Anda Filip drei Kernpunkte des strategischen Plans für die Jahre 2027 bis 2031: die Entwicklung robuster und offener Volksvertretungen, die Stärkung des parlamentarischen Austauschs und kollektiven Vorgehens sowie die Optimierung der Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Organisation. Dabei unterstrich sie die Bedeutung der parlamentarischen Diplomatie für weltweite Abläufe, die Reform der multilateralen Architektur und die Stärkung von Gesprächen, Verhandlungen sowie der friedlichen Schlichtung gegenwärtiger internationaler und regionaler Konflikte und Differenzen. Darüber hinaus appellierte die IPU-Generalsekretärin an die Parlamente der Staaten, den Ausbau ihrer rechtlichen Kompetenzen im KI-Sektor in den Mittelpunkt zu stellen und die gemeinsame Entwicklung internationaler Standards und Richtlinien für die Sicherheit künstlicher Intelligenz voranzutreiben fördern.

IPU-Präsidentin Tulia Ackson erklärte, dass weltweite Krisen schlussendlich das Dasein der Bürger beeinträchtigen, weshalb Volksvertretungen internationale Herausforderungen aus dem Blickwinkel der Menschen analysieren müssen; durch die Integration von Bürgeranliegen in Gesetzesvorhaben, Budgetplanungen und Kontrollprozesse sowie durch die stärkere Einbindung von Frauen, jungen Menschen und benachteiligten Bevölkerungsschichten vermögen Parlamente eine gelungene Regierungsführung zu fördern und transparente sowie rechenschaftspflichtige Organe zu etablieren.