Charles Sapin Quits France Inter After Editorial Slot Cancelled

Charles Sapin renonce à intervenir sur France Inter après la suppression de son édito du dimanche matin par la direction de la radio publique. La décision officialisée sur le réseau social X marque l’épilogue d’une crise de trois semaines qui a secoué la station à l’occasion de la rentrée médiatique, culminant avec des mouvements de grève au sein de Radio France.

Charles Sapin jette l’éponge sur France Inter

En tant que directeur adjoint de la rédaction de Valeurs actuelles, le chroniqueur devait initialement assurer une intervention dominicale de deux minutes et trente secondes vers 7h40. Néanmoins, face aux protestations internes dénonçant les orientations idéologiques du magazine, la direction avait tenté d’imposer un aménagement sous la forme d’un débat contradictoire, selon les informations rapportées par 20minutes.fr.

Une fronde interne et des grèves à Radio France

Cette proposition de compromis n’a toutefois pas réussi à apaiser les tensions au sein de la rédaction. Le personnel s’était mobilisé à travers une grève de quarante-huit heures les 13 et 14 septembre dernier, avant de voter la reconduction de son mouvement de grève pour le 21 septembre, estimant que la formule initiale menaçait les valeurs du service public.

Le rejet de la disqualification politique par le chroniqueur

En choisissant de décliner l’offre d’un format contradictoire, l’ancien journaliste du Figaro et du Point a préféré jeter l’éponge. Dans son message publié sur X, il dénonce « l’épilogue de trois longues semaines où mon nom, mon intégrité professionnelle, mes travaux et mon journal ont été diffamés dans un seul but : exclure du débat public la voix unique qui est la nôtre », tel que le relaie 20minutes.fr.

Photo: 20minutes.fr

Le chroniqueur s’en est également pris à l’attitude de la direction, qu’il accuse d’avoir cédé aux pressions. Il regrette que Radio France ait décidé « de rendre les armes » face à une frange du personnel qu’il qualifie d’« ouïe fine des cortèges antifascistes », affirmant que cette séquence nourrit un cercle vicieux de polarisation dont il refuse de faire partie.

Le climat social et les défis du pluralisme

De son côté, la direction de la radio publique a confirmé avoir proposé une alternative éditoriale que le contributeur a finalement refusée.

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