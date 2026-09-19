Egypt Full Squad Begins Training for AFCON Qualifiers Led by Zizo and Ashour

منتخب مصر لكرة القدم يستهل معسكره التحضيري تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، استعدادًا للمواجهات الرسمية المقبلة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

شهد مركز المنتخبات الوطنية انطلاق التدريبات الجماعية بحضور مجموعة بارزة من اللاعبين المحليين، على رأسهم أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، في خطوة تهدف لرفع الجاهزية البدنية والفنية مبكرًا قبل خوض غمار التصفيات القارية.

التحضيرات الأولى وجدول المباريات المقبلة

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهتين حاسمتين في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027؛ حيث يلتقي مع منتخب أنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري، ثم يواجه منتخب جنوب السودان يوم 29 من الشهر ذاته. كما يتضمن برنامج التحضيرات مباراة ودية مرتقبة أمام منتخب جنوب إفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل.

قائمة اللاعبين وتفاصيل الغيابات

شهد المران الأول انضمام حراس المرمى مصطفى شوبير، والمهدي سليمان، ومحمد علاء، وعبدالعزيز البلعوطي، إلى جانب عدد من العناصر الأساسية مثل محمد هاني، وأحمد فتوح، ومروان عطية، وأحمد سيد زيزو، وإمام عاشور، وعلي محمود، بالإضافة إلى انضمام طارق علاء لمعسكر الفريق بينما يتوافد باقي اللاعبين تباعًا.

خطوات المنتخب القادمة

يواصل منتخب مصر تدريباته المكثفة مساء الجمعة في تمام الساعة التاسعة بمركز المنتخبات الوطنية، ضمن خطة الجهاز الفني للوصول بالفريق إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل الموعد المرتقب لمواجهة أنجولا.

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