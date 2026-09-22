Haim Etgar: “My Wife Will Kill Me, She Thinks I’m Unfit for This

בידור הטלוויזיה הישראלי עומד לא פעם בפני רגעים של חשיפה אישית, וכך גם קרה כאשר המגיש והיוצר חיים אתגר התייחס לאחרונה לפרויקט טלוויזיוני חדש שבו הוא מעורב, וסיפק הצצה נדירה לדינמיקה הזוגית שלו. לדבריו, אשתו הביעה הסתייגות ברורה מהשתתפותו בפורמט המדובר ואף טענה בנחרצות כי הוא אינו מתאים לסוג כזה של תפקיד.

האמירה, שעוררה עניין רב ברשתות החברתיות ובאתרי הבידור, מדגישה את הפער שלפעמים קיים בין הדמות הציבורית והמקצועית של אנשי תקשורת לבין האופן שבו בני משפחתם הקרובים תופסים את כישוריהם ואת גבולות הגזרה שלהם. אתגר, שרגיל לחשוף פרשיות סבוכות ולנהל תחקירים נוקבים על המסך, מצא את עצמו הפעם בצד המבוקר בתוך ביתו שלו.

למרות ההסתייגויות והחששות שהביעה רעייתו בנוגע להתאמתו לפורמט, ההפקה נמשכת והעניין הציבורי סביב הליהוק או ההשתתפות רק הולך וגובר. שאלות רבות נותרו פתוחות באשר לאופי המדויק של התוכנית ובאופן שבו אתגר יבחר לשלב בין חייו המשפחתיים לבין דרישות התפקיד החדש.

התגובות בבית והזווית המשפחתית

החשיפה של אתגר על אודות עמדתה של אשתו מלמדת על האתגרים שעומדים בפני אנשי תקשורת מוכרים המנסים לחדש או לשנות כיוון מקצועי לעיני המצלמות. בעוד הקהל רגיל לראות אותו בתפקידים סמכותיים או חוקרים, הבחירה להיכנס לזירה שונה לחלוטין יוצרת לא מעט דיונים סוערים גם בדלת אמותיו.

אנשי מקצוע בתעשיית הבידור מציינים לעיתים קרובות כי שילוב בין חיי משפחה לפרויקטים עתירי רייטינג דורש תיאום ציפיות מדויק. במקרה הנוכחי, נראה כי תיאום הציפיות הזה כלל גם אמירות ישירות ולא מסוננות מצד בן הזוג, דבר שאתגר בחר לשתף בו את הציבור בגילוי לב אופייני.

מבט קדימה

השלבים הבאים בפרויקט צפויים להיחשף ככל שמועד השידור או ההשקה הרשמי יתקרב. עד אז, נותר לעקוב ולראות האם חיים אתגר יצליח להוכיח לאשתו – ולצופים בבית – שהוא אכן מתאים בדיוק לתפקיד שלקח על עצמו.

מה אתם חושבים על הבחירות המקצועיות של אנשי תקשורת והשפעתן על הבית? שתפו את דעתכם בתגובות והעבירו הלאה.