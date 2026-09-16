Saizeriya vs. Gusto: Why One Thrives While the Other Struggles

外食産業における二大チェーンの明暗が、消費者の選択基準のシフトを浮き彫りにしている。サイゼリヤが好調な業績を維持する一方で、ガストは厳しい経営環境に直面しており、両者の間には経営戦略や価格設定における決定的な違いが存在することが明らかになっている。

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近年の原材料価格の高騰や円安によるコスト増を受け、多くの飲食チェーンが値上げに踏み切る中、サイゼリヤは低価格路線を堅持しつつ利益を確保する独自のビジネスモデルを構築している。一方のガストは、メニューの多様化やブランド価値の向上を図ってきたものの、コスト転嫁や顧客の節約志向への対応に苦戦が続く状況だ。

本稿では、徹底した効率化を武器とするサイゼリヤの強さと、総合ファミリーレストランとして模索を続けるガストの現状を整理し、外食市場の現在地を読み解く。

サイゼリヤの強さを支える徹底した効率化と低価格路線

サイゼリヤの最大の強みは、メニュー数を絞り込み、食材の共通化や自社工場での一括管理を徹底したサプライチェーンにある。これにより調理の難易度を下げ、店舗でのオペレーションを簡素化することで、人手不足のなかでも安定した品質とスピードを提供している。

また、価格改定に慎重でありながらも客数を減らさず、むしろファミリー層や若年層を取り込んでいる点が特徴だ。「ミラノ風ドリア」をはじめとする主力商品の低価格を維持しつつ、ワインなどのアルコール類や前菜（おつまみ）の組み合わせによる「ちょい飲み」需要も取り込み、客単価の極端な低下を防いでいる。

ガストが直面する構造的な課題とコスト負担

対照的に、すかいらーくホールディングスが展開するガストは、長年にわたり総合ファミリーレストランとして幅広いメニューを提供してきたがゆえのコスト構造に苦しんできた。和洋中からデザートまで揃える豊富なラインナップは魅力である一方、食材の多様化や管理コストが重荷となりやすい。

さらに、度重なる原材料費や光熱費の高騰を受け、ガストもメニューの価格改定やブランド再構築を進めてきたが、価格に敏感な顧客層の一部が離れる要因となった。タッチパネルの導入やロボット配膳などデジタル化による省力化を進めているものの、サイゼリヤのような極限までシンプル化されたシステムとの効率性の差が利益率に影響を与えている。

外食市場における今後の展望

項目 サイゼリヤ ガスト 主な戦略 メニュー絞り込み・自社一括管理 総合的なメニュー展開・ブランド刷新 価格に対する方針 低価格維持とコスト抑制の徹底 適正価格への改定と付加価値の追求 現在の状況 客数・売上ともに堅調な推移 コスト高と顧客の節約志向への対応に苦戦

消費者の節約志向が根強い現在、外食チェーンには単なる安さだけでなく、価格に見合った明確な価値や独自の体験が求められている。サイゼリヤが示した「徹底した合理化による低価格の維持」というモデルが優位性を見せる一方で、ガストをはじめとする競合も高付加価値メニューの導入やターゲット層の再定義を急ぐ。

今後、賃上げの動向やさらなる物価変動が外食産業全体にどのような影響を与えるのか、各社の次なる価格戦略や店舗運営の効率化に向けた取り組みから目が離せない。本記事に関するご意見や情報提供は、コメント欄またはシェア機能よりお寄せいただきたい。