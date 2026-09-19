Santos Responds to Remo President After Verbal Attack on Neymar

O Santos Futebol Clube emitiu uma nota oficial na noite de quarta-feira para responder duramente às declarações do presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, contra o atacante Neymar. A polêmica teve início após a vitória santista por 1 a 0 no Estádio Mangueirão, resultado que garantiu a classificação do Peixe para as quartas de final da Copa do Brasil.
As manifestações do dirigente paraense geraram forte reação da cúpula alvinegra, que classificou os ataques como uma ultrapassagem clara dos limites aceitáveis no esporte. A diretoria destacou que agressões verbais e insinuações sobre a arbitragem não condizem com a ética esperada no futebol profissional brasileiro.
O episódio principal ocorreu na zona mista do estádio paraense, logo após o apito final. Na ocasião, houve uma troca de provocações entre o camisa 10 santista e integrantes da delegação adversária. Diante da situação, o mandatário do Remo, conhecido popularmente como Tonhão, disparou críticas severas contra o atleta e o clube paulista.
Ataques verbais e a justificativa do presidente do Remo
Durante sua declaração à imprensa na zona mista, o presidente do clube paraense utilizou termos pejorativos para se referir ao principal jogador do Santos e questionou a idolatria em torno dele. “O Santos não precisa disso. Esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele aqui e ainda veio provocar. Então, somos culpados de idolatrar um bando de vagabundos”, afirmou o dirigente, conforme reportado por veículos esportivos.
Antes mesmo do posicionamento oficial da diretoria santista, Tonhão concedeu entrevista à ESPN para tentar explicar o tom de suas declarações. O mandatário argumentou que a utilização da palavra ofensiva esteve relacionada exclusivamente à postura do atleta em campo nos instantes finais da partida. “Na verdade, o termo foi pela atitude dele naquele momento. Lógico, todo mundo sabe que de vagabundo ele não tem muita coisa, não. Mas, naquela atitude dele, foi uma atitude de vagabundo”, declarou o presidente do Remo.
A resposta oficial do Santos e a defesa de Neymar
Frente aos ataques verbais e às acusações de suposto favorecimento da arbitragem em favor da equipe paulista, a diretoria do Peixe publicou um comunicado contundente repudiando a postura do dirigente adversário. O clube enfatizou que o respeito mútuo deve prevalecer, independentemente do calor da disputa em campo.
“O Santos Futebol Clube repudia veementemente as declarações ofensivas do presidente do Clube do Remo contra o atleta Neymar Jr., bem como insinuações de favorecimento da arbitragem”, destacou a nota oficial divulgada pelo clube da Vila Belmiro.
O texto reforçou ainda que o respeito às regras esportivas é inegociável: “Críticas esportivas são legítimas, mas ataques pessoais e acusações infundadas ultrapassam os limites do respeito e da ética. O Santos FC defenderá sempre seus atletas, sua história e a integridade da instituição, em nome da transparência e da imagem do futebol brasileiro.”
Desdobramentos e próximos passos na Copa do Brasil
Enquanto a repercussão das declarações continua movimentando os bastidores do futebol nacional, o Santos concentra suas energias estritamente nas quatro linhas. Classificado para a próxima fase do torneio nacional eliminatório, a equipe paulista agora aguarda a definição do calendário e o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil.
O ambiente competitivo permanece aquecido com o avanço de fase do Peixe no torneio mata-mata.
O que você acha dessa troca de declarações entre as diretorias? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esta notícia com outros torcedores.