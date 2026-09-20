Verena Kerth Considers Having a Baby With Her Gay Best Friend

Verena Kerth hat mit überraschenden Aussagen über ihre unkonventionellen Familienpläne für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Moderatorin, die in diesem Jahr ihren 45. Geburtstag feierte, spricht öffentlich über ihren Wunsch, Mutter zu werden – und zieht dabei ihren langjährigen besten Freund Reto Hanselmann als Vater in Betracht.

Verena Kerths ungewöhnlicher Kinderwunsch mit langjährigem Freund

Im Rahmen eines Gesprächs mit der „Abendzeitung“ vor den Wildstuben auf dem Oktoberfest erklärte die prominente Moderatorin, dass der Kinderwunsch vor rund zwei Jahren in ihr herangereift ist. Während ihrer bisherigen Karriere habe sie den Drang nach einem eigenen Kind nie in dieser Intensität verspürt, so Kerth. Die Frage, ob sie im Leben etwas verpasst habe, stehe für sie inzwischen im Mittelpunkt.”

Zwei Jahrzehnte Vertrautheit und konkrete Optionen

Bei der Suche nach einer passenden Konstellation für eine Familiengründung spielt ihr enger Vertrauter Reto Hanselmann eine zentrale Rolle. Die beiden kennen sich bereits seit rund 20 Jahren. Seit zwei Jahren tauschen sich die beiden laut Kerth regelmäßig über verschiedene Optionen aus, eine Familie zu gründen. Auf ihren Freund könne sie sich stets verlassen, beschreibt sie ihn als verbindlich, anständig und intelligent, womit er sich bestens als Vater eigne.

Gesellschaftliche Realitäten und finanzielle Sicherheit

Zur Begründung ihrer ungewöhnlichen Überlegungen verweist die Moderatorin auf die gesellschaftlichen Realitäten moderner Beziehungen. Angesichts der Tatsache, dass heute zahlreiche Ehen geschieden werden, sehe sie in einem Kind mit ihrem schwulen besten Freund eine ideale Möglichkeit. Zudem betonte Kerth, dass sie auf diese Weise keine alleinerziehende Mutter wäre und finanzielle Sicherheit gegeben sei.

Auch der Schweizer Reto Hanselmann, der seit acht Jahren mit einem Unternehmer verheiratet ist und bislang keine Kinder hat, äußerte sich offen zu den gemeinsamen Gedankenspielen. Er betonte, dass für ihn immer festgestanden habe: Sollte er ein Kind in die Welt setzen, dann ausschließlich mit einer engen Freundin, die diesen Wunsch ebenfalls teilt. Da auch er mittlerweile 45 Jahre alt ist, betonte der Schweizer laut Medienberichten, dass ihnen für diese Entscheidung nicht mehr allzu viel Zeit bleibt.

Zeitdruck und Bedauern über unterlassene Vorsorge

Dass die Thematik für Verena Kerth erst jetzt so stark in den Vordergrund rückt, hängt maßgeblich mit ihrem Alter zusammen. Sie räumte ein, dass es sich hierbei um den wohl letztmöglichen Zeitpunkt handle und es nun „allerhöchste Eisenbahn“ sei.”

Photo: gala.de

Gleichzeitig äußerte die Moderatorin Bedauern darüber, in jüngeren Jahren keine medizinische Vorsorge getroffen zu haben. Sie habe es verabsäumt, sich Eizellen entnehmen und einfrieren zu lassen, um die zeitlichen Spielräume zu vergrößern. Dies bereue sie heute sehr, weshalb für sie feststehe, dass der Zug in dieser Hinsicht abgefahren ist.

Offene Zukunft für die prominenten Freunde

Ob die konkreten Pläne der beiden langjährigen Freunde in die Tat umgesetzt werden oder ob es sich bei den Gesprächen um Gedankenspiele handelt, bleibt abzuwarten. Es wird sich zeigen, wie sich die unkonventionelle Familienplanung der beiden Prominenten in nächster Zeit weiterentwickelt.