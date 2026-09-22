Autumn Weather: 15°C Temperature Difference, Ozone & Dryness in West

전국이 대체로 맑은 가운데 낮과 밤의 기온 차가 최대 15도 이상 벌어지는 전형적인 가을 날씨를 보이고 있습니다. 완연한 가을 정취가 이어지는 한편, 대기 정체와 일조량 증가의 영향으로 서쪽 지역을 중심으로는 오존 농도가 높아지고 대기가 건조해져 철저한 건강 및 화재 관리가 요구되는 시점입니다.

기상청과 환경 당국에 따르면, 당분간 내륙을 중심으로 아침 기온은 쌀쌀한 반면 낮 기온은 크게 오르면서 전국 일교차가 15도 안팎으로 크게 나타나고 있습니다. 환절기 급격한 기온 변화는 면역력 저하를 유발하기 쉽기 때문에 옷차림에 각별한 주의가 필요합니다.

이날 기상 상황은 하늘이 맑아 전국의 시정이 대체로 양호하지만, 강한 햇볕이 내리쬐면서 대기 화학 반응이 활발해져 서쪽 지역을 중심으로 오존 생성에 유리한 조건이 형성되었습니다. 이에 따라 수도권과 일부 서부 지방에서는 낮 동안 오존주의보가 내려질 가능성이 제기되며, 호흡기 약자와 어린이의 야외 활동 시 각별한 주의가 당부됩니다.

서쪽 지역 중심 대기 건조와 오존 주의

가을철 건조한 대기는 산불 등 각종 화재 사고의 위험을 높이는 주요 요인입니다. 최근 비 소식이 드물었던 서쪽 지방을 중심으로 대기의 건조함이 점차 심화되고 있어, 산림청과 소방청 등 관계 기관은 야외 활동 시 불씨 관리와 화재 예방에 철저를 기해 줄 것을 거듭 요청하고 있습니다.

특히 수도권과 충청, 호남 등 서쪽 권역은 대기 확산 다소 원활하지 못한 시기와 맞물려 대기 질과 가시거리 변화를 수시로 확인하는 것이 중요합니다. 국립환경과학원 대기질통보시스템 관계자는 “맑은 날씨 속에 자외선과 오존 농도가 동시에 높아질 수 있으므로 외출 시 실시간 대기 정보를 확인해 달라”고 전했습니다.

환절기 건강 관리 및 향후 기상 전망

이번 주 내내 전국은 대체로 맑은 날씨가 이어지겠으나, 아침과 저녁으로는 쌀쌀하고 낮에는 다소 더운 기온 분포가 계속될 것으로 예보되었습니다. 당분간 뚜렷한 전국 단위의 비 소식이 없어 대기의 건조 상태는 당분간 유지될 전망입니다.

전문가들은 이처럼 일교차가 큰 환절기에는 체온 조절을 위해 얇은 옷을 겹쳐 입는 것이 좋으며, 수분 섭취를 충분히 하고 건조한 실내 환경을 개선하는 것이 건강을 지키는 지름길이라고 조언합니다. 향후 기상 및 대기 상태의 구체적인 변동 사항은 기상청의 최신 예보를 통해 확인할 수 있습니다.

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