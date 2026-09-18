Elkargi Honors Sidenor Satlantis and Multiverse CFOs for Financial Leadership Excellence

Maite Etxarri, Elena Pinedo y Marta García, directoras financieras de las empresas Sidenor, Satlantis y Multiverse, respectivamente, han recibido este jueves el Premio a la Mejor Dirección Financiera de Elkargi en una gala, celebrada en Chillida Leku, que ha contado con el patrocinio y participación de Deloitte, y donde se han reunido más de 200 representantes de empresas de los distintos territorios, así como autoridades e instituciones. Con este premio, Elkargi quiere poner en valor la importancia que la figura de la dirección financiera tiene, en estrecha colaboración con la dirección general y su trabajo como responsables de esta importante área estratégica en la actividad y desarrollo futuro de una compañía.La directora financiera de Sidenor, Maite Etxarri, ha sido galardonada con el premio a la Mejor Dirección Financiera en la modalidad de Gran Empresa. Tras recibir el premio de manos de Lander Arteche, presidente de Elkargi, Etxarri ha manifestado que “la dirección financiera, especialmente en empresas industriales, es apasionante y muy variada. La disciplina y la planificación financiera son claves para entender y mejorar la situación actual del negocio y apoyar la toma de decisiones que garanticen su futuro. Aseguramos los recursos financieros para hacer realidad el plan estratégico y aterrizamos las grandes ideas a acciones y resultados concretos, aportando una “mirada financiera” que, con suerte, impregna toda la organización. Por su parte, la CFO de Satlantis, Elena Pinedo, ha recibido el Premio a la Mejor Dirección Financiera en la categoría de PYME, que le ha sido entregado por Olatz Imaz, vicepresidenta de Elkargi. La directora financiera de Satlantis ha agradecido el premio ya que la entidad empresarial les conoce “mejor que nadie porque confiaron en nosotros en una fase muy incipiente”. Ha recordado que “Satlantis nació por el sueño de un astrofísico de estudiar el universo y nos hemos convertido en una empresa de satélites, que aportan información valiosa sobre lo que pasa en la Tierra. Ojalá desde las áreas financieras consigamos impulsar a empresas responsables y transformadoras que consigan construir una sociedad más habitable para todos”. Y en la categoría de Empresa Emprendedora, la galardonada ha sido la directora financiera de Multiverse Computing, Marta García. Galardón entregado por Javier Giral, socio de transacciones y responsable zona norte de Deloitte. García ha querido poner en valor que “detrás de cada cifra hay decisiones que se toman con más tranquilidad gracias a compañeros de viaje como Elkargi, quienes nos han acompañado con diferentes operaciones y han sido clave para Multiverse”. Por su parte, el director general de Elkargi, Zenón Vázquez, ha trasladado que “en Elkargi vemos cada día el efecto que una buena dirección financiera tiene sobre el futuro de una empresa: cuando pasa de ser una función administrativa a una función estratégica y de apoyo a la dirección general, la sostenibilidad de la empresa lo reconoce. Con estos premios, hemos querido poner nombre y cara a esa labor, muchas veces silenciosa, pero absolutamente decisiva para el éxito empresarial.” La valoración de las candidaturas presentadas, pertenecientes a los territorios de País Vasco y Navarra, ha corrido a cargo de un jurado que ha analizado las candidaturas atendiendo a la labor del CFO en cuatro grandes bloques: la gestión financiera (salud financiera, liquidez, control presupuestario y relación bancaria); la estrategia corporativa y la visión a largo plazo de crecimiento sostenible; la innovación financiera y la digitalización; y la integración de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en la gestión económico-financiera. WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky”
The Bottom Line
- Evaluation Criteria: A rigorous jury assessed candidates across four distinct pillars: financial health and liquidity, long-term corporate strategy, financial innovation, and ESG integration.
Elevating the Modern CFO in Industrial and Tech Sectors
At the annual Elkargi gala held this Thursday, institutional stakeholders gathered to honor executives who treat capital allocation as a primary driver of competitive advantage.
“In Elkargi we see each day the effect that a good financial direction has on the future of a company,” Vázquez noted, emphasizing that financial stewardship moves beyond back-office administration to become a core pillar supporting general management.
The evaluation panel reviewed candidate profiles from the Basque Country and Navarra, focusing heavily on liquidity controls, banking relationships, sustainability integration, and long-term capital deployment. By examining how these executives handle complex balance sheets, the awards shed light on operations that typically remain behind the scenes.
Recognizing Excellence Across Corporate Scale
The awards recognized leadership across three distinct tiers of corporate development, reflecting the economic diversity of the region. Maite Etxarri accepted the award for Large Enterprise on behalf of Sidenor. Presented by Elkargi President Lander Arteche, the accolade acknowledged Etxarri’s work in aligning capital resources with industrial planning.
“The financial direction, especially in industrial companies, is exciting and very varied,” Etxarri stated upon accepting the award. She noted that financial discipline acts as a fundamental tool for translating high-level business ideas into concrete actions and measurable results.
In the SME category, Elena Pinedo of Satlantis received recognition from Elkargi Vice President Olatz Imaz. Pinedo highlighted the long-standing relationship between the enterprise and its financial backers, noting that Elkargi supported the firm during its earliest developmental stages. Satlantis has evolved from an aerospace vision into an active provider of satellite-based earth observation data.
Meanwhile, the entrepreneurial category highlighted Multiverse Computing, where Marta García serves as chief financial officer. Javier Giral, transactions partner and northern zone leader at Deloitte, presented the award. García pointed to the importance of reliable institutional partners in navigating complex financial decisions during high-growth cycles.
Data at a Glance: Elkargi 2026 Financial Leadership Awards
|Category
|Recipient
|Company
|Key Focus Area
|Large Enterprise
|Maite Etxarri
|Sidenor
|Industrial planning, resource security, and financial discipline
|SME
|Elena Pinedo
|Satlantis
|Early-stage backing and aerospace data innovation
|Entrepreneurial Venture
|Marta García
|Multiverse Computing
|Quantum computing financial growth and advisory alignment