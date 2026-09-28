Frankrijk overweegt wijziging loonheffingskorting tegen tekort

Frankrijk bereidt een begrotingsvoorstel voor volgend jaar voor om het begrotingstekort terug te brengen tot 5 procent van het bruto binnenlands product. De Franse regering kijkt naar een begrotingswijziging die bedrijven mogelijk 3,5 miljard euro extra zal kosten.

De Franse zakenkrant Les Echos meldt op basis van anonieme bronnen dat de regering overweegt om de manier waarop loonheffingskortingen worden berekend te wijzigen. Dit meldt De Telegraaf in een bericht over de economische situatie in het land. Premier Sébastien Lecornu is van plan om volgende week het begrotingsvoorstel voor volgend jaar te presenteren.

Maatregelen en begrotingstekort

Het nieuwe begrotingsvoorstel bevat verschillende maatregelen met een totale waarde van 54 miljard euro. Deze maatregelen zijn voornamelijk gericht op het terugbrengen van de overheidsuitgaven. Frankrijk wil het begrotingstekort verlagen tot 5 procent van het bruto binnenlands product, nadat de verwachting is dat het tekort dit jaar uitkomt op 5,4 procent.

Het land kampt met moeite om het begrotingstekort terug te brengen door een zwakke economische groei en oplopende rentelasten. Eerder deze maand bleek al dat de Franse economie aanzienlijk minder hard groeit dan de regering aanvankelijk had verwacht.

Historische context binnen de EU

Frankrijk bevindt zich fors boven de EU-begrotingsnorm. Sinds de invoering van deze norm in de Europese Unie is het het land slechts in een beperkt aantal jaren gelukt om onder de grens van 3 procent te blijven.

Uit een overzicht van Le Monde blijkt dat het Franse tekort sinds 2002 vrijwel continu boven de norm lag. Hierbij geldt de aantekening dat de begrotingsregels tijdens de coronaperiode tijdelijk niet van kracht waren.