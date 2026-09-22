Live: Who Will Be First Finalist of La Casa de los Famosos Mexico 2026?

Este lunes 21 de septiembre de 2026, La Casa de los Famosos México 2026 dio inicio a su fase definitiva mediante la realización del reto por el pase directo hacia el duelo por la corona.

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A medida que se acerca la culminación del programa, cada uno de los ocho participantes concursó para asegurar su lugar en el cierre de temporada.

Dinámica en la boutique y definición del primer finalista

Para definir al primer finalista de la semana, la producción implementó una prueba dentro de la denominada boutique de los famosos.

Tras las rondas de eliminación y un duelo decisivo contra Memo Shutz, fue la cantante e influencer Mariana Ochoa quien se convirtió en la primera finalista oficial de la temporada. Con este triunfo, Ochoa obtiene el blindaje permanente que la libera de la última ronda de nominación y expulsión, asegurando su permanencia hasta la gala de premiación.

Contexto de la octava semana y estrategias en la residencia

La obtención de este pase directo altera de manera significativa la estrategia interna entre los cuartos de la residencia. Aquellos competidores que no consiguieron este beneficio quedarán expuestos a la decisión de la audiencia durante las próximas jornadas de votación digital, periodo en el cual los suscriptores de la plataforma de streaming ViX Premium tienen la facultad de enviar hasta 10 sufragios diarios en favor de su favorito.

Photo: tribunademexico.com

La salida previa que marcó la pauta hacia esta recta final fue la de Cynthia Klitbo, quien resultó eliminada en la octava semana tras 57 días de aislamiento. Su salida generó debate en redes sociales debido a comentarios sobre sus actitudes dentro de la casa. Paralelamente, la creadora de contenido Brianda Deyanara protagonizó un momento emotivo al reencontrarse con sus padres, quienes arribaron en un vehículo a las inmediaciones del set para una visita sorpresa.

Próximos pasos en la recta final

Con el blindaje de Mariana Ochoa ya definido, la producción de La Casa de los Famosos México mantiene las galas diarias de análisis y los retos de presupuesto semanal. El resto de los habitantes continuará disputando los cuatro lugares restantes que completarán el podio para la gala de premiación.

Photo: razon.com.mx

Las votaciones del público siguen abiertas a través del sitio web oficial durante las pre-galas, galas principales y post-galas. Invitamos a nuestros lectores a dejar sus comentarios y compartir sus impresiones sobre el desarrollo de esta recta final en nuestras redes sociales.