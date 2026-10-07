Maialen Fernández de Arroiabe publica el libro Estilosamente

La periodista, estilista, modelo y autora Maialen Fernández de Arroiabe ha publicado el libro EstilosaMente. 20 principios de estilo para la mujer del siglo XXI, donde defiende que la ropa no tiene fecha de caducidad y que muchas de las reglas que se siguen al vestir están relacionadas con los prejuicios.

Frente a la pregunta habitual ante el armario sobre si una determinada prenda, color o tendencia es adecuada según la edad, la experta sostiene que no existen prohibiciones cronológicas para dejar de llevar minifaldas o colores llamativos. Según explica, son las propias personas quienes se ponen límites por miedo a ser juzgadas o a llamar la atención.

La evolución del estilo frente a los cambios físicos

El libro aborda cómo los cambios corporales y físicos pueden alterar la relación con la imagen propia. Ante estas situaciones, la recomendación de la autora no consiste en intentar adaptar el cuerpo a la ropa que se cree que correspondería llevar, sino lograr que sea la ropa la que se adapte al cuerpo que tenemos .

Asimismo, la estilista señala que el estilo puede evolucionar de manera natural cuando una prenda deja de representar a la persona, destacando que la decisión debe basarse en la autopercepción y no en normas impuestas por la edad.

Psicología de la moda y autoconocimiento

La obra también menciona el concepto psicológico de la enclothed cognition , que plantea que las prendas elegidas y el significado otorgado pueden influir en ciertos aspectos del comportamiento.

Para aquellas mujeres que sienten que ya no saben cómo vestir tras un cambio vital o físico, el consejo de Fernández de Arroiabe es evitar compararse con el pasado o utilizar la vestimenta como un castigo. La propuesta se centra en reconstruir el armario a partir de preguntas sobre los gustos actuales, el momento vital de cada una y el deseo de transmitir bienestar mediante las prendas.