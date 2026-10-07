Maialen Fernández de Arroiabe publica el libro Estilosamente

La periodista, estilista, modelo y autora Maialen Fernández de Arroiabe ha publicado el libro EstilosaMente. 20 principios de estilo para la mujer del siglo XXI, donde defiende que la ropa no tiene fecha de caducidad y que muchas de las reglas que se siguen al vestir están relacionadas con los prejuicios.
Frente a la pregunta habitual ante el armario sobre si una determinada prenda, color o tendencia es adecuada según la edad, la experta sostiene que no existen prohibiciones cronológicas para dejar de llevar minifaldas o colores llamativos. Según explica, son las propias personas quienes se ponen límites por miedo a ser juzgadas o a llamar la atención.
La evolución del estilo frente a los cambios físicos
El libro aborda cómo los cambios corporales y físicos pueden alterar la relación con la imagen propia. Ante estas situaciones, la recomendación de la autora no consiste en intentar adaptar el cuerpo a la ropa que se cree que correspondería llevar, sino lograr que
sea la ropa la que se adapte al cuerpo que tenemos.
Asimismo, la estilista señala que el estilo puede evolucionar de manera natural cuando una prenda deja de representar a la persona, destacando que la decisión debe basarse en la autopercepción y no en normas impuestas por la edad.
Psicología de la moda y autoconocimiento
La obra también menciona el concepto psicológico de la
enclothed cognition, que plantea que las prendas elegidas y el significado otorgado pueden influir en ciertos aspectos del comportamiento.
Para aquellas mujeres que sienten que ya no saben cómo vestir tras un cambio vital o físico, el consejo de Fernández de Arroiabe es evitar compararse con el pasado o utilizar la vestimenta como un castigo. La propuesta se centra en reconstruir el armario a partir de preguntas sobre los gustos actuales, el momento vital de cada una y el deseo de transmitir bienestar mediante las prendas.