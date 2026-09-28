Patricia Juárez ofrece disculpas a Rafael López Aliaga

Patricia Juárez, senadora y vocera de Fuerza Popular, ofreció disculpas a Rafael López Aliaga tras señalar que la postura de Samuel Daza fue "agresiva" y que "se excedió" en sus expresiones durante el debate. Juárez señaló que consideró que su candidato "se excedió" en el tono utilizado durante el intercambio.

El conflicto proviene de la segunda jornada del Debate Municipal Lima 2026, realizada el 22 de setiembre y organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Durante el cruce, Daza cuestionó a López Aliaga sobre promesas de campaña, su anterior carrera presidencial y cuestiones de seguridad en la capital. En respuesta, López Aliaga señaló desafíos en la seguridad bajo gobiernos asociados al partido de su rival y defendió sus programas sociales, destacando el trabajo en ayuda para ollitas comunes y comedores populares.

Apología tras debate municipal calificado

Al hablar en Canal N, Juárez explicó su decisión de contactar directamente a López Aliaga para ofrecer disculpas. Destacó que Fuerza Popular busca mantener la decencia y la cortesía durante las campañas electorales, evitando insultos personales. Según la senadora, aunque las campañas implican competencia intensa, los candidatos deben preservar el respeto mutuo y evitar que los desacuerdos se conviertan en conflictos personales.

El intercambio entre los candidatos involucró múltiples puntos controvertidos. Daza criticó a López Aliaga sobre su gestión como alcalde y su comunicación con zonas periféricas de Lima. También abordó acusaciones sobre las listas presentadas por Renovación Popular. En respuesta, López Aliaga defendió la integridad de su administración, indicando que su equipo suspendió la militancia de 110 personas cuestionadas y planteó preguntas sobre estadísticas de seguridad y gasto gubernamental.

Consecuencias legales y electorales

El trasfondo del debate se extendió más allá del intercambio televisado. Tras el evento, Daza presentó una denuncia ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral contra López Aliaga, citando presunta presión política y intimidación vinculada a mensajes intercambiados antes del debate. Daza también confirmó haber recibido una reprimenda de una persona cercana a Fuerza Popular sobre su tono agresivo, aunque defendió que un enfoque confrontacional forma parte de la dinámica normal de estos encuentros.