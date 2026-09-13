Polish Farmers Face Lowest Purchase Prices in 15 Years Amid Economic Crisis

Ceny skupu w Polsce spadły do najniższego poziomu od piętnastu lat, co wywołuje poważny niepokój w środowiskach rolniczych. Sytuacja ta staje się coraz trudniejsza dla producentów rolnych, którzy zmagają się z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności oraz niskimi dochodami ze sprzedaży swoich plonów. O skali problemu mówił niedawno prezydent, zwracając uwagę na ciężkie położenie, w jakim znaleźli się polscy rolnicy.

Jak zaznaczają krajowi obserwatorzy rynku rolnego, drastyczny spadek cen skupu dotyka wielu kluczowych sektorów produkcji. W obliczu rosnących cen paliw, nawozów oraz energii elektrycznej, obecne stawki oferowane producentom często nie pokrywają podstawowych kosztów wytworzenia żywności. Kryzys ten przekłada się bezpośrednio na płynność finansową gospodarstw w całym kraju.

Podczas spotkań z mieszkańcami i przedstawicikami sektorów rolnych temat ten podejmował najwyższy urzędnik w państwie. Prezydent wskazywał na złożoność sytuacji, w jakiej znalazło się rolnictwo, podkreślając konieczność monitorowania rynku oraz poszukiwania rozwiązań mogących złagodzić skutki trwale niskich marż. Rolnicy oczekują konkretnych działań stabilizacyjnych, które pomogą przetrwać ten trudny okres.

Czynniki wpływające na kryzys w rolnictwie

Na pogorszenie sytuacji wpływ ma szereg zmiennych rynkowych, w tym napływ towarów z rynków zewnętrznych oraz wahania popytu w handlu międzynarodowym. Krajowi producenci zwracają uwagę, że koszty stałe prowadzenia gospodarstw drastycznie wzrosły w ostatnich latach, podczas gdy ceny uzyskiwane za zboża, mleko czy żywiec powróciły do poziomów sprzed lat lub spadły jeszcze niżej.

Eksperci rynkowi podkreślają, że unijne regulacje oraz zmieniające się przepisy środowiskowe również nakładają dodatkowe obciążenia na gospodarstwa. W efekcie rentowność produkcji rolniczej maleje, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość wielu mniejszych i średnich podmiotów.

Perspektywy i dalsze kroki dla branży

Resort rolnictwa oraz organizacje zrzeszające producentów prowadzą rozmowy na temat ewentualnych mechanizmów wsparcia. Kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji będą najbliższe decyzje rządowe dotyczące ewentualnych dopłat do powierzchni upraw, kredytów preferencyjnych oraz działań osłonowych dla najbardziej poszkodowanych regionów. Służby państwowe zapowiadają dalsze monitorowanie wskaźników gospodarczych w sektorze spożywczym.

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