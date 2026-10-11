Un logiciel permet de jouer à la PS2 sur une PS5 en 4K

By Sophie Lin

Un logiciel inédit permet désormais de faire fonctionner des jeux PlayStation 2 sur une console de jeux PlayStation 5 jailbreakée. Développé par le moddeur Sword, l’outil s’appuie sur l’émulateur PCSX2 pour apporter la prise en charge des titres de la console classique sur le matériel récent de Sony, comblant ainsi l’absence de rétrocompatibilité native pour ces anciennes générations de machines.

Fonctionnement de l’émulateur PS5SX2

Baptisé PS5SX2, le programme s’adresse exclusivement aux consoles PlayStation 5 ayant subi un jailbreak. La technologie permet à la console de prendre en charge les jeux PS2 d’origine ainsi que plusieurs formats d’image disque employés en émulation, parmi lesquels l’ISO, le CHD, le CSO et le ZSO. En revanche, le logiciel se limite à la lecture des jeux distribués sur CD, la console ne disposant pas d’un lecteur CD classique.

La particularité de cette solution réside dans sa capacité à faire en sorte que la PlayStation 5 effectue elle-même la recompilation et le rendu graphique. Grâce à cette mise à l’échelle en haute résolution, le logiciel permet d’atteindre une définition en 4K sur les écrans modernes. De plus, l’utilisation de fichiers de correctifs (.pnach) compatibles avec PCSX2 offre la possibilité d’atteindre un affichage de 60 images par seconde dans certains cas.

Contexte de conservation et rétrocompatibilité

Cette initiative intervient alors que le secteur du jeu vidéo fait face à des débats récurrents autour de la conservation des titres. Sony a notamment annoncé plus tôt dans l’année la fin des supports physiques pour l’ensemble des jeux PlayStation à compter de 2028, une décision qui a suscité des inquiétudes chez les utilisateurs concernant la pérennité de leurs bibliothèques et les risques de retraits de contenus numériques, à l’instar de la suppression d’une centaine de films du PlayStation Store.

Jusqu’à présent, la PlayStation 5 ne prenait pas en charge de manière native les logiciels des consoles PS1, PS2 et PS3. Le travail réalisé par le moddeur apporte ainsi une alternative pour l’exécution d’anciens titres sur la plateforme actuelle, tout en remettant au premier plan la question de l’accès aux catalogues rétrocompatibles.