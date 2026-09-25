Vládní rada pro lidská práva čelí kritice za nová jmenování

Vládní rada pro lidská práva čelí vlně kritiky ze strany odborné veřejnosti kvůli kontroverzním jmenováním nových členů. Kabinet do poradního sboru dosadil lidi spjaté s ultrakonzervativními postoji či odpůrce současných pravidel pro změnu pohlaví. Rozhodnutí přichází v době, kdy vládní orgány opustila řada expertů na protest proti oslabování lidskoprávní agendy.
Nová složení vládních rad a poradních orgánů vzbudila mezi nevládními organizacemi a odborníky značné obavy. Do Rady vlády pro lidská práva byli jmenováni advokát Jakub Kříž, bývalá modelka Taťána Kuchařová a „detrans“ aktivista Daniel Black. Změny ve složení přicházejí jen několik měsíců poté, co koncem června na protest proti přesouvání a oslabování agend rezignovaly desítky uznávaných expertů.”
Kontroverzní jmenování v Radě pro lidská práva
Advokát Jakub Kříž je už delší dobu propojen s Aliancí pro rodinu a Hnutím pro život, tedy s ultrakonzervativními spolky, které vystupují proti interrupcím, neboli umělému přerušení těhotenství, a některým druhům antikoncepce. Jan Gregor, působící jako poradce ministra sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), je do těchto kruhů rovněž zapojen. Kříž se navíc hlásí k mezinárodní katolické konzervativní organizaci Opus Dei, letos usiloval o nominaci na ombudsmana a 21. ledna 2026 promluvil v Senátu.
Bývalá modelka a současně nová členka vládní Rady pro lidská práva Taťána Kuchařová si shodou okolností zvolila Kříže jako právní podporu pro svůj církevní rozvod. Ta se od roku 2008 věnuje v rámci své nadace Krása pomoci podpoře služeb pro seniory. Do rady je oba vláda spolu s pěti dalšími členy jmenovala v pondělí. Uvolněná místa vznikla koncem června odchodem desítek expertů.
Po boku jmenované dvojice v Radě pro lidská práva zasedne také „detrans“ aktivista a kadeřník Daniel Black, který v osmnácti letech prošel procesem změny pohlaví z muže na ženu, a to i za pomoci plastických operací. Později ale začal svého rozhodnutí litovat, obvinil systém za chybu, že mu změnu vůbec umožnil, a prošel tzv. detranzicí, tedy návratem ke svému původnímu pohlaví. Tvrdí, že trans lidé mají psychické problémy, které změna pohlaví nevyřeší, a otevřeně hovoří o zákazu operací vedoucích ke změně pohlaví.”
Reakce odborné veřejnosti a obavy z konzervativního směřování
Tento poradní sbor se zabývá ochranou práv dětí, sociálních i kulturních práv a dohlíží na dodržování závazků z mezinárodních úmluv proti diskriminaci a z Listiny základních práv a svobod, přičemž jeho nové směřování vyvolává u odborníků hluboké zklamání.
„Zarazilo mě to, protože si vzpomínám, že když se dělaly změny na Úřadu vlády, pan premiér i paní Tünde Bartha nás uklidňovali s tím, že na našem hlasu stále záleží a je potřeba, aby rady fungovaly dobře. A pak celá řada kvalitních uchazečů neprošla, kdežto do sboru se dostaly kontroverzní osobnosti, jejichž angažmá s ochranou lidských práv nijak nelze sloučit,“ reagovala Johanna Nejedlová, výkonná ředitelka organizace Konsent věnující se prevenci sexuálního násilí.”
Podobně se vyjádřila také ředitelka centra proFem Jitka Poláková, která se ve vládních poradních orgánech angažovala a 3. července na členství rezignovala: „Vláda jde určitě více konzervativní cestou, což jsme trochu očekávali. Zveřejnění těchto jmen ukazuje, že tyto vlivy dostávají větší prostor. Není to dobrý signál.“”
Další vývoj a vyhlídky vládní politiky
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