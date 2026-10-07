Home » News » Bourgoin-Jallieu : une enseignante intervient face à un lycéen au lycée l’Oiselet

Un constat partagé au cœur des mobilisations qui agitent le Nord-Isère, où le visage des manifestations lycéennes connaît des évolutions notables, selon les informations rapportées par Le Dauphiné libéré.

Bourgoin-Jallieu : la tension cède le pas devant le lycée l’Oiselet

Les rues de Bourgoin-Jallieu connaissent des tensions depuis plusieurs jours en marge de la mobilisation des lycéens. Ce mardi matin, la physionomie des rassemblements a pourtant changé d’intonation, les manifestants pacifiques l’emportant sur les éléments les plus vindicatifs, d’après le récit du quotidien régional.

Devant le lycée l’Oiselet, un jeune manifestant a tenté de relancer une version plus dure du mouvement en tirant des mortiers. Une enseignante est intervenue pour l’extraire du piquet de grève. L’individu est reparti mains dans les poches et capuche sur la tête sous les applaudissements de la foule, avant d’être interpellé par la police.

Une présence marquée des adultes et des enseignants sur le terrain

Cette scène singulière illustre l’atmosphère de la journée. Celle-ci se caractérise par une présence inhabituelle d’adultes aux côtés de la jeunesse mobilisée. Des enseignants en grève pour la journée se sont déplacés pour soutenir leurs élèves, aux côtés de parents d’élèves.

Photo : mapressedujour.com

Les effectifs lycéens étaient ainsi en baisse par rapport aux jours précédents, oscillant autour de 200 participants vers 8 heures du matin.

Entre encadrement et débats sociétaux en Isère

La couverture de cette actualité locale met en lumière une dynamique de terrain bien précise en Isère, confirmant l’implication intergénérationnelle au cœur des piquets de grève.

« Le fait qu’il y ait des profs en grève, des adultes, ça freine certains. »

Confie un observateur sur place, tandis qu’un autre ajoute : « Moi ça me va qu’il y ait des adultes pour encadrer, on peut… »