Disney+ Acquires NHL Streaming Rights

Disney+ har säkrat rättigheterna att sända ishockey från NHL i Norden, vilket markerar en betydande förändring för hur fans kan följa världens bästa hockeyliga i regionen. Med denna nya satsning utökar streamingjätten sitt sportutbud och ger tittarna direkt tillgång till matcher och höjdpunkter via plattformen.

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Förändringen innebär att hockeypubliken i Sverige och övriga nordiska länder får nya förutsättningar för att streama ligans utbud. Affären speglar en bredare branschtrend där globala streamingtjänster i ökad utsträckning kliver in på sporträttighetsmarknaden för att locka till sig nya prenumeranter och stärka sina befintliga utbud.

Det är ännu inte helt fastställt i detalj hur sändningsschemat och den dagliga rapporteringen kommer att struktureras för de nordiska tittarna, men bolaget har betonat att satsningen är ett långsiktigt åtagande för att erbjuda hockey av högsta internationella klass. Tittarna kan förvänta sig både direktsända matcher och kompletterande studioprogram beroende på abonnemangsform och tillgängliga paketlösningar.

Så påverkas tittare och marknad

För den som följer NHL på hemmaplan innebär avtalet att plattformen blir en central aktör för nordisk hockeykonsumtion. Tidigare har rättigheterna varit spridda hos andra aktörer, vilket har gjort att fans har fått navigera mellan olika kanaler och streamingtjänster för att följa sina favoritlag och svenska stjärnor som Victor Hedman och William Nylander.

Branschexperter påpekar att steget in på ishockeymarknaden ligger helt i linje med företagets strategi att integrera sport i sina ordinarie abonnemang. Genom att samla populärt innehåll under samma tak hoppas man kunna nå en bredare publik som sträcker sig bortom de mest frälsta supportrarna.

Nästa steg för sändningarna

Med avtalet i hamn riktas blickarna nu mot hur den tekniska leveransen och produktionen kommer att utformas inför de kommande matchveckorna. Supportrar rekommenderas att hålla utkik efter uppdaterad information direkt via plattformens egna kanaler gällande exakta tider, kommentatorer och tillgängliga språkval.

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