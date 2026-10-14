Disney Careers affiche zéro offre d’emploi en France

Le portail de recrutement de The Walt Disney Company affiche actuellement zéro offre d’emploi pour la France sur Disney Careers, selon les données disponibles sur sa plateforme pour les départements de la création, de la communication et du marketing.

Les données de la plateforme recensent explicitement zéro emploi dans plusieurs catégories spécifiques, notamment la création, la communication, la conception graphique, la responsabilité sociale, le marketing et les médias numériques, ainsi que l’édition. Les recherches par critères pour le marketing et les médias numériques affichent zéro résultat, la page indiquant qu’il n’y a pas d’emplois correspondants.

Inscription et services de la plateforme

Pour les candidats souhaitant utiliser les services du site, l’inscription à la Recommandation d’emploi par CV, aux Alertes Emploi ou aux Offres d’emploi similaires nécessite une démarche individuelle pour chaque service. S’inscrire à l’un de ces services n’inscrit pas automatiquement l’utilisateur aux autres.

Le système utilise les données personnelles fournies par les candidats pour les associer à des opportunités d’emploi et de carrière au sein du groupe d’entreprises The Walt Disney Company. Le consentement au traitement des données permet également de recevoir des communications par e-mail concernant les mises à jour des actualités de l’entreprise et les informations sur les communautés de salariés.

Traitement des données personnelles

Le partage des données personnelles au sein du groupe d’entreprises The Walt Disney Company inclut l’utilisation de ces informations pour de futures opportunités d’emploi et de carrière, y compris pour des postes situés en dehors du territoire du candidat.

Les utilisateurs peuvent consulter les Règles de respect de la vie privée, ainsi que les sections relatives aux droits donnés GB & EU ou toute autre notice de confidentialité spécifique au territoire, pour en savoir plus sur la gestion de leurs informations personnelles.