Estudio revela la cantidad exacta de cereales integrales

Una investigación publicada en el European Heart Journal ha revelado la cantidad exacta de cereales integrales necesaria para maximizar los beneficios cardiovasculares. El estudio, desarrollado por la Universidad de Ciencias Médicas de Tabriz en Irán, consiste en una revisión sistemática y un metaanálisis que evaluó datos de 87 ensayos clínicos con más de 6.500 personas en todo el mundo.

Los resultados indican que consumir entre 60 y 100 gramos diarios de grano integral —equivalente a cuatro o seis porciones, como un tazón de avena, un sándwich de pan integral y una porción de arroz integral— ofrece los mayores beneficios para reducir los factores de riesgo de enfermedades cardíacas.

Efectos en la salud cardiovascular

El trabajo demuestra que seguir una dieta rica en cereales integrales reduce el peso corporal, la circunferencia de la cintura y la presión arterial. Asimismo, disminuye los niveles de colesterol total, el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL o colesterol “malo”), los triglicéridos, la glucosa en sangre y la interleucina-6, que funciona como un indicador de inflamación.

La investigadora Helda Tutunchi señaló: También evaluamos la certeza de la evidencia y encontramos evidencia de alta certeza sobre mejoras en varios resultados, incluyendo el peso corporal, la circunferencia de la cintura y el colesterol total . Los beneficios iniciales comenzaron a observarse en personas que consumían entre 30 y 40 gramos diarios en peso seco.

Limitaciones del estudio

A pesar de los hallazgos positivos, los expertos advierten que la mayoría de los ensayos analizados tuvieron una duración promedio breve de unas ocho semanas, por lo que no es posible determinar con certeza si estos beneficios se mantienen a largo plazo. Además, los estudios con ingestas muy altas superiores a 140 gramos diarios fueron escasos, dejando inciertos los efectos a dichos niveles.