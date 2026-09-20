Lee Kang-in Receives Standing Ovation in First Madrid Derby After Assist

이강인(파리 생제르맹)이 커리어 첫 마드리드 더비 무대에서 팀의 승리를 이끌며 관중들의 기립박수를 받았다. 스페인 무대를 누비던 과거의 기억을 안고 치른 이번 경기에서, 그는 결정적인 쐐기골의 기점이 되는 플레이를 선보이며 현지 팬들과 축구계의 찬사를 한몸에 받았다. 교체로 그라운드를 밟은 그는 짧은 시간 동안에도 자신의 존재감을 확실히 각인시키며 팀의 공수 연결고리 역할을 완벽하게 소화해냈다.

이번 경기는 이강인에게 있어 마드리드 연고 팀을 상대로 펼친 첫 빅매치였다는 점에서 큰 관심을 모았다. 경기 후 스페인 현지 매체와 축구 팬들은 그의 영리한 위치 선정과 탈압박 능력을 집중적으로 조명했다. 특히 경기 막판 상대의 추격 의지를 꺾어놓은 득점 과정에서 보여준 시야는 팀의 전술적 완성도를 높이는 데 결정적인 역할을 했다고 평가받고 있다.

마드리드 원정 경기로 치러진 이번 일전에서 이강인은 후반전에 그라운드를 밟았다. 경기장이 뜨거워진 분위기 속에서도 그는 침착하게 볼을 간수하며 경기의 템포를 조절했다. 파리 생제르맹이 팽팽한 흐름을 이어가던 후반 중반 이후, 이강인의 발끝에서 시작된 전개는 역습 상황으로 이어졌고 결국 골문 안으로 빨려 들어가며 승부의 쐐기를 박았다.

경기가 끝난 직후 홈 관중과 원정 팬들을 막론하고 경기장을 찾은 관중들은 그라운드를 빠져나오는 이강인을 향해 기립박수를 보냈다. 이는 과거 발렌시아와 마요르카 시절부터 스페인 라리가 무대에서 쌓아온 그의 저력이 마드리드 원정 팬들에게도 깊은 인상을 남겼음을 증명하는 대목이다. 현지 언론들은 그의 플레이가 단순한 교체 선수의 역할을 넘어 팀의 승리를 굳히는 핵심적인 원동력이었다고 보도했다.

첫 마드리드 더비가 남긴 의미와 전술적 영향력

이강인의 이번 활약은 파리 생제르맹의 전술 운영에 있어 그가 얼마나 다재다능한 자원인지를 다시 한번 입증했다. 미드필더와 측면을 오가는 그의 움직임은 상대 수비진에게 큰 혼란을 주었으며, 특히 압박이 심한 상황에서도 볼을 지켜내는 능력은 팀의 안정감을 더했다.

축구 전문가들은 이강인이 유럽 무대 최고 수준의 경기에서 자신의 경쟁력을 증명해 보였다고 분석한다. 마드리드라는 까다로운 원정 환경 속에서도 위축되지 않고 자신의 플레이를 펼친 점은 향후 더 큰 경기들을 앞둔 팀에게도 큰 자산이 될 전망이다. 루이스 엔리케 감독 역시 경기 후 선수들의 집중력을 칭찬하며 교체 투입된 자원들의 활약을 높이 평가한 것으로 전해졌다.

앞선 무대에서의 활약과 향후 일정

스페인 무대에서 오랜 기간 활약하며 현지 축구 환경에 정통한 이강인에게 이번 마드리드 더비는 남다른 감회의 무대였다. 과거 맞대결을 벌였던 익숙한 경기장에서 펼쳐진 이번 경기는 그의 성장세를 가늠할 수 있는 리트머스 시험지이기도 했다.

이번 승리를 통해 파리 생제르맹은 상승세를 이어가며 다음 일정에 대한 준비에 돌입한다. 이강인 역시 이번 경기에서 보여준 강렬한 인상을 바탕으로 다가오는 리그와 유럽 대항전에서 더 많은 출전 기회를 확보하고 주전 경쟁에 청신호를 켤 것으로 기대를 모으고 있다. 팬들과 언론의 찬사가 이어지는 가운데, 그가 다음 경기에서 어떤 활약을 이어갈지 귀추가 주목된다.