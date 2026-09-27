Margot Hellwig: Yorkshire-Terrier Bruno bringt ihr Trost

Volksmusik-Legende Margot Hellwig muss sich von einem weiteren geliebten Menschen in ihrem Leben verabschieden. Für die 85-jährige Sängerin bedeutet dieser bevorstehende Abschied ins Ausland eine emotionale Herausforderung, da die beiden ein ausgesprochen inniges Verhältnis verbindet. Zwar überwiegt bei der stolzen Großmutter die Freude über diesen akademischen Schritt, doch die räumliche Trennung hinterlässt im Alltag des prominenten Familienmitglieds eine spürbare Lücke.

Der neue Abschied trifft die Künstlerin in einer ohnehin bewegten Lebensphase. Erst im Frühjahr musste Margot Hellwig den schmerzhaften Verlust ihres geliebten Chihuahuas Gustl verkraften, der nach kurzer schwerer Krankheit verstarb. Dieser Schicksalsschlag hatte die Musikerin tief getroffen. Nun sorgen jedoch familiäre Veränderungen und ein tierischer Neuzugang für neue, gemischte Gefühle im Südosten Münchens, wo die gebürtige Oberbayerin lebt.

Neuer tierischer Trost: Yorkshire-Terrier Bruno bringt frische Kraft

Trost findet die Volksmusik-Ikone derzeit in ihrem neuen vierbeinigen Begleiter. Ein sechsjähriger Yorkshire-Terrier namens Bruno ist bei ihr eingezogen und bereichert seither ihren Alltag. In Gesprächen erklärte die Sängerin dazu: „Bruno tut mir unglaublich gut. Er gibt mir Kraft.“ Der kleine Racker begleitet sie zuverlässig bei Spaziergängen an der frischen Luft, bei größeren Ausflügen sowie zu Besuchen am Grab ihrer im Alter von 90 Jahren verstorbenen Mutter Maria in Reit im Winkl.”

Auch Enkeltochter Olivia ist vollkommen vernarrt in den neuen Familienzuwachs. Kürzlich zeigte sich die Volksmusik-Legende erstmals gemeinsam mit ihrer Enkelin auf einem offiziellen Foto, auf dem auch der kleine Bruno zu sehen ist und beide Seite an Seite strahlen. Solche Momente der Nähe mildern den herannahenden Trennungsschmerz, während die Künstlerin gleichzeitig den Kontakt zu großen Bühnen und dem Showgeschäft bereits vor Jahren hinter sich gelassen hat.

Familiäre Bande und Erinnerungen in München

Abseits des Rummels blickt Margot Hellwig auf ein erfülltes Leben und prägende Erinnerungen zurück. Im November 2016 verlor sie ihren Ehemann Arthur Lindermayr im Alter von 90 Jahren, mit dem sie 55 Jahre lang verheiratet war. Der Musiker war einst ihr Gesangslehrer und später ihr Lebenspartner an ihrer Seite. Heute widmet sich die Sängerin ganz ihrem privaten Umfeld, auch wenn sie den Kontakt zu bekannten Weggefährten wie Florian Silbereisen nach eigenen Angaben verloren hat und sich gelegentlich um die Zukunft ihrer Enkelkinder sorgt.

Foto: bunte.de

Mit der Abreise von Olivia nach Edinburgh beginnt für die junge Studentin nun ein spannendes Kapitel im Vereinigten Königreich, während ihre berühmte Großmutter in München auf die Rückkehr der Psychologiestudentin wartet. Bis dahin wird der treue Terrier Bruno die Vollblutmusikerin auf Trab halten und ihr im Alltag zur Seite stehen.

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