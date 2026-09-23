Moldova Restores State of Emergency in Energy Sector

Guvernul de la Chișinău a decis reinstituirea stării de urgență energetică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, o măsură excepțională adoptată pe fondul riscurilor persistente și al incertitudinilor tot mai mari privind aprovizionarea cu gaze naturale și energie electrică. Această decizie strategică vine să ofere autorităților instrumentele legale necesare pentru a interveni rapid în fața potențialelor crize de aprovizionare, într-un context regional extrem de tensionat marcat de conflictul din Ucraina și de volatilitatea constantă a piețelor energetice europene.

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În calitate de redactor șef la desk-ul de știri externe, urmăresc îndeaproape evoluția acestui cadru normativ excepțional care a marcat profund parcursul administrativ al Republicii Moldova în ultimii ani. Revenirea la acest regim special subliniază fragilitatea continuă a infrastructurii critice și dependența istorică a țării de rutele tradiționale de tranzit, în special în ceea ce privește livrările de gaze către regiunea transnistreană și malul drept al Nistrului.

Decizia executivului de la Chișinău nu este una singulară, ci se înscrie într-o serie de hotărâri similare luate de la izbucnirea războiului din vecinătate. Starea de urgență energetică acordă Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) prerogative lărgită, permițând adoptarea unor decizii rapide, ocolind procedurile parlamentare greoaie, pentru a asigura securitatea energetică națională și continuitatea livrărilor către populație și instituții cheie.

Contextul regional și provocările de aprovizionare

Situația energetică a Republicii Moldova rămâne extrem de vulnerabilă în fața factorilor geopolitici. Analiștii subliniază că riscurile majore derivă din incertitudinile legate de viitorul contractelor de tranzit și de capacitatea de stocare a resurselor necesare pentru sezonul rece. Guvernul a subliniat că măsurile excepționale sunt indispensabile pentru a evita blocajele majore și pentru a garanta prețuri cât de cât stabile pentru consumatorii casnici și industriali.

Autoritățile au reiterat că mecanismul oferă flexibilitate financiară și operațională, permițând achiziții directe de energie de pe piețele internaționale în regim de urgență, atunci când rețelele tradiționale întâmpină dificultăți majore. Această abordare proactivă are rolul de a preveni scenarii catastrofale de deconectare în masă, scenarii care au planat de mai multe ori deasupra țării în ultimii ani.

Implicații economice și administrative

Pe plan intern, reinstituirea acestui regim generează reacții mixte din mediul de afaceri și din partea opoziției politice. În timp ce susținătorii măsurii argumentează că este un scut protector absolut necesar în fața șantajului energetic, criticii atrag atenția asupra concentrării puterii în mâinile executivului și a lipsei de transparență în anumite achiziții directe realizate pe fondul stării de urgență.

Totuși, ministerul de resort a dat asigurări că toate fondurile alocate și contractele încheiate vor fi supuse unor controale riguroase, menite să asigure o utilizare eficientă a banului public. În plus, sprijinul internațional și parteneriatele strategice cu Uniunea Europeană continuă să joace un rol esențial în consolidarea rezilienței energetice a Chișinăului.

În perioada următoare, evoluția prețurilor pe bursele europene de energie și deciziile operatorilor regionali vor dicta pașii următori ai autorităților de la Chișinău. Rămâne de văzut în ce măsură diversificarea surselor de aprovizionare va reuși să reducă, pe termen lung, necesitatea recurgerii la astfel de instrumente excepționale de guvernare.

Ce măsuri credeți că ar trebui să adopte autoritățile pentru a asigura o independență energetică durabilă? Vă invităm să lăsați comentariile dumneavoastră mai jos și să distribuiți acest articol pentru a susține o informare corectă.