Orkaan Isaias treft Florida en legt oliewinning plat

De tropische storm Isaias is in de Golf van Mexico uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. De storm kwam vrijdagavond aan land nabij Destin in Florida als een orkaan van de tweede categorie, met windsnelheden tot 165 kilometer per uur. Het weerfenomeen leidde tot grootschalige evacuaties en zware stroomuitval in het zuidoosten van het land.

The Bottom Line

Energievoorziening onder druk: Bijna 72 procent van de dagelijkse olieproductie in de Golf van Mexico werd stilgelegd en 129 bemande platforms werden geëvacueerd. Infrastructuur en netwerken: Meer dan 770.000 huishoudens in het zuidoosten van de VS zaten zonder stroom door omgevallen bomen en windschade. Economische en politieke impact: Donald Trump zegde een geplande bezoek aan een footballwedstrijd in Alabama af.

Energieproductie en offshore-evacuaties in de Golf van Mexico

De nadering van Isaias dwong energiebedrijven om direct in te grijpen in de Golf van Mexico. Volgens het overheidsbureau Marine Minerals Administration werd 1,5 miljoen vaten aan dagelijkse productie stilgelegd, wat neerkomt op bijna 72 procent van de totale productie in het gebied. Grote energiemaatschappijen zoals Chevron en Shell ontruimden uit voorzorg hun faciliteiten.

In totaal werd het personeel van 129 van de 371 bemande platforms geëvacueerd, samen met vijf boorplatforms zonder dynamische positionering. Ook de aardgasproductie werd zwaar getroffen; 59 procent daarvan ging offline. Marktkenners kijken nu naar de snelheid waarmee inspecties na de storm kunnen worden uitgevoerd om de productie veilig te hervatten.

Foto: HLN

Sector / Indicator Volume of Impact Percentage / Details Olieproductie Golf van Mexico 1,5 miljoen vaten per dag Bijna 72% stilgelegd Aardgasproductie Productiecapaciteit 59% stilgelegd Bemande Platforms 129 van 371 platforms Personeel geëvacueerd Stroomuitval (Regionaal) 770.000+ aansluitingen Voornamelijk Florida, Alabama, Georgia

Stroomuitval en infrastructurele schade aan de kust

Nadat Isaias aan land kwam, zwakte de storm geleidelijk af tot een posttropische cycloon, maar de materiële schade bleef aanzienlijk. Het aantal stroomonderbrekingen liep op tot meer dan 770.000 huishoudens in het zuidoosten van de Verenigde Staten.

In Florida waren zo’n 425.000 aansluitingen getroffen, in Alabama 304.000 en in Georgia 46.000. De zwaarste windstoot werd geregistreerd in Jay, Florida, waar windsnelheden van 189 kilometer per uur werden gemeten. In Pensacola werd een deel van het dak van een hotel afgerukt en kampten autoriteiten met overstroomde wegen en omgevallen elektriciteitskabels.

Foto: bnr.nl

Macro-economische doorwerking en logistieke vertragingen

De storm trok vervolgens noordwaarts door het zuiden van Alabama met snelheden van ongeveer 32 kilometer per uur, waarbij de Amerikaanse weerdienst bleef waarschuwen voor plotselinge overstromingen landinwaarts. In Walton County, Florida, viel op amper drie uur tijd bijna 250 millimeter regen.

Lokale hulpdiensten moesten prioriteit geven aan het vrijmaken van wegen en het verlenen van bijstand, waaronder na een incident in Alabama waarbij een politieagent lichtgewond raakte door een vallende boom.