Polish Ministry of Health Returns Free COVID-19 Vaccines for 2026/2027 Season

Free COVID-19 vaccinations return for the 2026/2027 season, featuring updated Spikevax XFG vaccines without requiring an e-referral. Minister of Health guidelines prioritize seniors, individuals with chronic conditions, pregnant women, and healthcare workers as coronavirus infections climb across Poland.

As health authorities track a surge in coronavirus infections, the Polish Ministry of Health has published official guidelines for the upcoming immunization season governing free COVID-19 vaccinations for 2026/2027. The document was issued based on recommendations from the Zespół ds. Szczepień Ochronnych (Advisory Team on Immunizations), guidelines from the Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (Polish Society of Epidemiologists and Infectious Disease Physicians), recommendations from the Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), and the Grupa zadaniowa ds. sytuacji nadzwyczajnych (ETF) operating at the Europejska Agencja Leków (EMA). Wirusolog dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, speaking on Radio RMF24, noted that infections are observed to proceed mainly from the upper respiratory tract, featuring a runny nose, sore throat, difficulty swallowing, fever, and a feeling of breakdown, while sometimes including digestive symptoms such as diarrhea. According to the expert, in the current wave, COVID-19 resembles a heavier cold, though the intense sore throat is often stronger than in other seasonal infections. Not every person passing through COVID experiences a fever, and when respiratory infections are suspected, a combo test is recommended because it is not flu season and not RSV. Dr. hab. Dzieciątkowski recommended symptomatic treatment and above all isolation so as not to infect others, noting that some infected individuals may experience Long post Covid consisting of returning symptoms after the illness. Updated Spikevax XFG Vaccines and Dosing Protocols

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Spikevax XFG

Adults and adolescents aged 12 and older will be vaccinated with Spikevax XFG in a dose of 50 µg; 0,5 ml via a 1-dawkowa ampułkostrzykawka (single-dose pre-filled syringe), or 1 dawka (0,5 ml) szczepionki Spikevax LP.8.1. For persons with severe immunodeficiency, an additional dose of the Spikevax XFG vaccine can be given at an interval of $ge$2 months from the last dose, with separate proceedings in such cases decided each time by a physician. Children aged from 6 months to 11 years will receive the Spikevax XFG vaccine in a pediatric dose of 25 µg; 0,25 ml in a single-dose pre-filled syringe. Specifically, children aged from 6 months to 4 years (until the day preceding their 5th birthday) who have not been vaccinated previously require 2 doses (of 0.25 ml each) at an interval of $ge$28 days. Children aged from 6 months to 4 years with a history of vaccinations or confirmed SARS-CoV-2 infection in their history require 1 dose (0.25 ml). Children aged 5–11 years receive 1 dose (0.25 ml). Targeted Risk Groups and Clinical Recommendations

Photo: mp.pl

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Ministerstwo Zdrowia

Photo: vaccination-info.europa.eu

7 września Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w sezonie 2026/2027 Polacy ponownie będą mogli bezpłatnie zaszczepić się przeciw COVID-19. Resort zdrowia podkreśla, że szczepienia są zalecane przede wszystkim osobom najbardziej narażonym na ciężki przebieg COVID-19, dotyczy to zwłaszcza seniorów po 60. roku życia, a szczególnie osób mających co najmniej 75 lat. Wśród grup priorytetowych znalazły się również: osoby z cukrzycą, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, nerek, wątroby i serca, pacjenci onkologiczni, osoby z otyłością olbrzymią oraz chorzy z obniżoną odpornością, a także kobiety w ciąży i pracownicy ochrony zdrowia. Szczepienia będą wykonywane bez e-skierowania, m.in. w przychodniach POZ oraz w punktach szczepień w aptekach. Szczepionki zostały zakupione przez Ministra Zdrowia, a koszt samej usługi (kwalifikacji do szczepienia i jego wykonania) jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Szczepienie kobiety ciężarnej chroni ją przed potencjalnie ciężkimi chorobami i powikłaniami w okresie ciąży, a także może pomóc ochronić nowo narodzone dziecko, pozwalając ochronić noworodka zanim sam otrzyma szczepionki. Kobiety w ciąży powinny sprawdzić krajowy kalendarz szczepień i porozmawiać o szczepieniach z lekarzem, aby skorzystać z optymalnej ochrony przed zakażeniami groźnymi dla noworodków, w tym krztuscem (kokluszem) i zakażeniem syncytialnym wirusem oddechowym (RSV). Krztusiec to wysoce zakaźna choroba bakteryjna płuc i dróg oddechowych, która u niezaszczepionych niemowląt lub dzieci, których matki nie zostały zaszczepione w ostatnim czasie lub w okresie ciąży, może mieć szczególnie ciężki przebieg z powikłaniami obejmującymi zapalenie płuc, encefalopatię (chorobę mózgu), drgawki, a nawet zgon. Prawie wszystkie zgony z powodu krztuśca zarejestrowane w Europie występują u niemowląt poniżej trzeciego miesiąca życia. Po zaszczepieniu na krztusiec w trakcie ciąży organizm kobiety wytwarza przeciwciała chroniące przed chorobą, które są przekazywane nienarodzonemu dziecku, pomagając chronić je zaraz po urodzeniu dopóki nie osiągnie wieku, w którym można je zaszczepić.

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Szczepienia przeciwko COVID-19 to szansa na powrót do normalności.