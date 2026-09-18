Prayer Times in Egypt: Friday, September 18, 2026

by

تختلف توقيتات شعائر اليوم الجمعة في العاصمة وباقي المدن الكبرى بناءً على حسابات الهيئة المختصة، حيث سجلت مواقيت الصلاة في القاهرة توقيت صلاة الفجر عند الساعة 5:14 صباحاً، بينما يحين موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:49 ظهراً، وصلاة العصر في 4:18 عصراً، وصولاً إلى موعد صلاة المغرب عند الساعة 6:57 مساءً، وختاماً بصلاة العشاء في تمام الساعة 8:14 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية والإسماعيلية

على خط ساحل البحر الأبيض المتوسط، سجلت مواقيت الصلاة في الإسكندرية تباينا طفيفاً؛ إذ يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:17 صباحاً، ويأتي موعد صلاة الظهر عند الساعة 12:54 ظهراً، بينما يحين موعد صلاة العصر في الساعة 4:23 عصراً. أما موعد صلاة المغرب فيُرفع عند الساعة 7:02 مساءً، وينتهي اليوم بـ موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8:21 مساءً.

وفي منطقة قناة السويس، جاءت مواقيت الصلاة في الإسماعيلية مبكرة بعدة دقائق مقارنة بالإسكندرية، حيث يبدأ وقت صلاة الفجر في تمام الساعة 5:09 صباحاً، ويحين موعد صلاة الظهر في الساعة 12:45 ظهراً، وموعد صلاة العصر في الساعة 4:14 عصراً، فيما يحل موعد صلاة المغرب عند الساعة 6:53 مساءً، وموعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8:11 مساءً.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ وأسوان

أما بالنسبة للمحافظات السياحية والجنوبية، فقد أعلنت مواعيد الصلاة بشرم الشيخ لتشهد توقيتاً مبكراً نسبياً، حيث يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:04 صباحاً، ويأتي وقت صلاة الظهر في الساعة 12:37 ظهراً، وموعد صلاة العصر في الساعة 4:05 عصراً، بينما يحين وقت صلاة المغرب عند الساعة 6:44 مساءً، ووقت صلاة العشاء في تمام الساعة 8:00 مساءً.

وفي أقصى الصعيد، سجلت مواقيت الصلاة في أسوان توقيت صلاة الفجر عند الساعة 5:13 صباحاً، وموعد صلاة الظهر في الساعة 12:43 ظهراً، وموعد صلاة العصر في الساعة 4:09 عصراً، بينما يأتي موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:49 مساءً، ويحين موعد صلاة العشاء عند الساعة 8:02 مساءً.

Related reading

Photo of author

James Carter Senior News Editor

Senior Editor, News James is an award-winning investigative reporter known for real-time coverage of global events. His leadership ensures Archyde.com’s news desk is fast, reliable, and always committed to the truth.

Salem Man Charged with Murder of Girlfriend After Wellness Check Request

Trump Moves Ahead With F-35 Jet Sales to Saudi Arabia Despite Intelligence Concerns

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.