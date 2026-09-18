Prayer Times in Egypt: Friday, September 18, 2026

تختلف توقيتات شعائر اليوم الجمعة في العاصمة وباقي المدن الكبرى بناءً على حسابات الهيئة المختصة، حيث سجلت مواقيت الصلاة في القاهرة توقيت صلاة الفجر عند الساعة 5:14 صباحاً، بينما يحين موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:49 ظهراً، وصلاة العصر في 4:18 عصراً، وصولاً إلى موعد صلاة المغرب عند الساعة 6:57 مساءً، وختاماً بصلاة العشاء في تمام الساعة 8:14 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية والإسماعيلية

على خط ساحل البحر الأبيض المتوسط، سجلت مواقيت الصلاة في الإسكندرية تباينا طفيفاً؛ إذ يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:17 صباحاً، ويأتي موعد صلاة الظهر عند الساعة 12:54 ظهراً، بينما يحين موعد صلاة العصر في الساعة 4:23 عصراً. أما موعد صلاة المغرب فيُرفع عند الساعة 7:02 مساءً، وينتهي اليوم بـ موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8:21 مساءً.

وفي منطقة قناة السويس، جاءت مواقيت الصلاة في الإسماعيلية مبكرة بعدة دقائق مقارنة بالإسكندرية، حيث يبدأ وقت صلاة الفجر في تمام الساعة 5:09 صباحاً، ويحين موعد صلاة الظهر في الساعة 12:45 ظهراً، وموعد صلاة العصر في الساعة 4:14 عصراً، فيما يحل موعد صلاة المغرب عند الساعة 6:53 مساءً، وموعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8:11 مساءً.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ وأسوان

أما بالنسبة للمحافظات السياحية والجنوبية، فقد أعلنت مواعيد الصلاة بشرم الشيخ لتشهد توقيتاً مبكراً نسبياً، حيث يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:04 صباحاً، ويأتي وقت صلاة الظهر في الساعة 12:37 ظهراً، وموعد صلاة العصر في الساعة 4:05 عصراً، بينما يحين وقت صلاة المغرب عند الساعة 6:44 مساءً، ووقت صلاة العشاء في تمام الساعة 8:00 مساءً.

وفي أقصى الصعيد، سجلت مواقيت الصلاة في أسوان توقيت صلاة الفجر عند الساعة 5:13 صباحاً، وموعد صلاة الظهر في الساعة 12:43 ظهراً، وموعد صلاة العصر في الساعة 4:09 عصراً، بينما يأتي موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:49 مساءً، ويحين موعد صلاة العشاء عند الساعة 8:02 مساءً.