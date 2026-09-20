Saudi Riyal to Egyptian Pound Rate Today, September 20, 2026

سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 20-9-2026 يشهد استقراراً ملحوظاً في مستهل تعاملات الأسبوع بالقطاع المصرفي المصري، حيث سجل متوسط سعر الصرف قرب مستويات مرتفعة تدور حول 13.75 جنيهاً للشراء و13.87 جنيهاً للبيع. يأتي هذا الأداء في وقت ترقب فيه المتعاملون في السوق المصري أحدث تحركات العملة السعودية، وسط تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.

وتعكس هذه التحديثات المصرفية الصباحية استمرار حساسية سوق العملات الأجنبية تجاه مستويات السيولة وحجم الطلب المرتبط بالتحويلات والمدفوعات والسفر بين مصر والسعودية. ووفقاً للبيانات المتاحة من شبكة المؤسسات المالية العاملة في مصر، فإن مسار العملة السعودية يظل مرتبطاً بدرجة كبيرة بحركة الدولار في السوق المحلية ومتابعة المستثمرين لأداء الجنيه.

تفاصيل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

جدول أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك

يلخص الجدول أدناه تباين أسعار الشراء والبيع للريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك البارزة وفقاً للبيانات المصرفية:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) مصرف أبوظبي الإسلامي 13.87 – 13.89 13.90 – 13.92 البنك الأهلي المصري / بنك مصر 13.84 13.89 البنك التجاري الدولي (CIB) 13.85 – 13.86 13.88 – 13.89 بنك الإسكندرية 13.81 13.89 بنك الكويت الوطني 13.73 14.03 – 14.04

وعلى صعيد أدنى المستويات المسجلة في السوق، ذكرت التغطية الاقتصادية أن بنك أبوظبي التجاري سجل أدنى سعر للشراء عند 13.22 جنيهاً، بينما بلغ أدنى سعر للبيع 13.57 جنيهاً في كل من بنك فيصل الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري. وفي المصرف المتحد، تداول الريال عند 13.43 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك فيصل 13.51 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة والنظرة المستقبلية

تتجه الأنظار خلال الأسبوع الجاري نحو مدى قدرة البنوك على الحفاظ على هذه المستويات أو ما إذا كانت ستشهد تحركات تصحيحية بعد المكاسب الأسبوعية القوية التي حققتها العملة السعودية. ويرى محللون أن استمرار الطلب الموسمي وحركة السيولة ستلعبان دوراً رئيسياً في تحديد ما إذا كان سعر البيع سيبقى فوق حاجز 14 جنيهاً في بعض المؤسسات المصرفية خلال الجلسات المقبلة.

ملاحظة تحريرية: تُعرض أسعار العملات لأغراض الإرشاد المالي والمعلوماتي فقط، ولا تُعد نصيحة استثمارية أو مصرفية رسمية. يُرجى دائماً مراجعة البنك أو شركة الصرافة المعتمدة للحصول على التحديثات المباشرة وقت تنفيذ المعاملات.

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