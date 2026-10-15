Sony anuncia un mando conmemorativo para el aniversario de Gran Turismo

Sony ha anunciado la llegada de un nuevo periférico para conmemorar el aniversario de su emblemática franquicia de conducción, ofreciendo a los seguidores un diseño exclusivo que rinde homenaje a la historia de la saga de Polyphony Digital. La compañía ha fijado un precio de venta recomendado de 84,99 € para este nuevo dispositivo conmemorativo, cuya disponibilidad estará sujeta a tiradas limitadas hasta agotar existencias a nivel global.

El productor de la saga Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, explicó los orígenes de este lanzamiento al señalar: Hace 30 años, Gran Turismo arrancó con la idea de compartir la belleza y la diversión del automovilismo. Este mando conmemorativo homenajea esa trayectoria que hemos compartido juntos, y estoy muy agradecido a todo el mundo cuya pasión no deja de inspirarnos .

Diseño de competición y características estéticas

El nuevo periférico incorpora elementos visuales directamente extraídos del automovilismo deportivo. Según los detalles oficiales publicados, el diseño cuenta con rayas de competición y gráficos inspirados en las carreras, acompañados por una placa frontal texturizada con aspecto de fibra de carbono situada sobre una base blanca.

Foto: Vandal

Este modelo exclusivo busca plasmar la ingeniería y el saber hacer característicos de The Real Driving Simulator, integrándose en las celebraciones que conmemoran tres décadas desde el lanzamiento original de la franquicia.

Fechas de reserva y lanzamiento mundial

Los aficionados que deseen adquirir este artículo de colección podrán tramitar sus pedidos anticipados a partir del 22 de octubre. Las reservas se abrirán de forma simultánea a las 10:00 (hora local) en la PlayStation Store oficial, en direct.playstation.com para los usuarios de Estados Unidos, y en playstation.com/store/hardware para regiones válidas como el Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, España, Portugal, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, además de en los distribuidores participantes.

Foto: Playstation

El lanzamiento oficial a nivel mundial se producirá el 10 de diciembre de 2026. Hasta el momento, las fuentes oficiales no han especificado el volumen exacto de unidades que compondrán esta tirada limitada ni si se habilitarán reposiciones una vez se agote el stock inicial en las distintas plataformas de distribución.