Carlos Alcaraz beats Matteo Arnaldi to advance in Tokyo

Carlos Alcaraz a assuré l’essentiel en battant Matteo Arnaldi lors de son match à Tokyo, un tournoi où il défend son titre et cherche à renouer avec la victoire après huit mois de disette sans soulever le moindre trophée depuis Doha en février dernier. Après avoir également souffert face à Alex Michelsen au premier tour, le joueur espagnol a dû batailler pendant un set en huitièmes de finale face à l’Italien.

Un traitement spécial sur le circuit

Ce n’est pas la première fois que l’Espagnol pointe du doigt un phénomène qu’il ressent de façon marquée sur le circuit selon Eurosport. En mars dernier à Indian Wells, après une rencontre disputée contre Arthur Rinderknech, il avait déjà exprimé sa lassitude d’avoir l’impression d’affronter un adversaire jouant à un niveau exceptionnel à chaque tour.

Interrogé lors de son interview sur le court après sa victoire contre Matteo Arnaldi, Carlos Alcaraz s’est montré plus explicatif : Je dirais que tous les joueurs qui m’affrontent ont le sentiment de devoir élever un peu leur niveau de jeu s’ils veulent l’emporter contre moi .

Le revers de la médaille vu comme un compliment

Conscient de l’impact de son talent, le Murcien préfère désormais voir la situation sous un angle positif plutôt que de s’en plaindre.

Je considère cela comme un compliment. Cela signifie que je produis un tennis de haut niveau et je pense qu’ils se sentent un peu déstabilisés. Mais je dois y être préparé. Je dois être prêt à faire face à tout ce qu’ils pourraient tenter à chaque fois qu’ils entrent sur le court

Le prochain adversaire à se mesurer à cette réalité sera Denis Shapovalov, qui affrontera l’Espagnol dès dimanche.