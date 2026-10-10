Des sachets de thé libèrent des microparticules selon une étude

Des sachets de thé commerciaux fabriqués à partir de polymères libèrent des millions et des milliards de microparticules et de nanoplastiques directement dans l’eau chaude lors de l’infusion selon une étude menée par des chercheurs du département de génétique et de microbiologie de l’université autonome de Barcelone en Espagne.

Certains fabricants utilisent des sachets en nylon ou d’autres plastiques plutôt qu’en papier pour améliorer prétendument la diffusion des arômes. Cependant, les travaux menés par l’équipe de l’université autonome de Barcelone mettent en lumière la libération de microplastiques, de nanoplastiques et de structures nonafilamenteuses dans la boisson.

Résultats de l’infusion selon les polymères

Leurs analyses publiées dans la revue Chemosphere se sont penchées sur le comportement de sachets de thé conçus en nylon-6, en polypropylène et en cellulose. Les données recueillies lors de l’infusion montrent des reportions importantes de particules par millilitre :

Le polypropylène libère environ 1,2 milliard de particules par millilitre, d’une taille moyenne de 136,7 nanomètres.

La cellulose libère environ 135 millions de particules par millilitre, d’une taille moyenne de 244 nanomètres.

Le nylon-6 libère 8,18 millions de particules par millilitre, d’une taille moyenne de 138,4 nanomètres.

Absorption cellulaire et circulation sanguine

Allant au-delà des travaux antérieurs, ces recherches démontrent pour la toute première fois que nos cellules intestinales sont capables d’assimiler ces particules. En colorant les micro et nanoplastiques pour les exposer à des cellules intestinales humaines, les chercheurs ont pu évaluer ces interactions et démontrer que les particules peuvent atteindre la circulation sanguine et se propager dans tout le corps.

« Nous avons réussi à caractériser de manière innovante ces polluants avec un ensemble de techniques de pointe, ce qui constitue un outil très important pour faire avancer la recherche sur leurs impacts possibles sur la santé humaine », a expliqué Alba Garcia, chercheuse à l’université autonome de Barcelone, dans un communiqué.

Cette exposition s’ajoute aux emballages alimentaires qui constituent déjà une source majeure de contamination par les micro et nanoplastiques dans l’environnement humain, aux côtés de l’inhalation et de l’ingestion selon les observations des scientifiques.