Le concept de victoire du Commandant suprême des forces alliées en Europe est simple: maintenir l’avantage de l’Otan, ce qui est conforme aux plans de dissuasion et de défense de l’Alliance et s’appuie sur eux, a déclaré le colonel Martin O’Donnell, porte-parole du général américain.

Un porte-parole de l’Alliance a indiqué lundi que le général américain Alexus Grynkewich, commandant suprême des forces de l’Otan en Europe, dévoilera dès la semaine prochaine sa semaine prochaine sa «théorie de la victoire» axée sur la manière de défaire la Russie si cette dernière venait à attaquer. Le général Grynkewich développera ses idées lors d’une conférence sur la sécurité qui se tiendra à Varsovie lundi prochain.

Maintenir l’avantage et dissuader toute agression

Mais compte tenu d’un environnement de sécurité mondial instable et complexe, nous devons dès maintenant créer les conditions pour dissuader toute agression et, si nécessaire, l’emporter en cas d’attaque, a poursuivi le colonel O’Donnell, soulignant que ce concept définit un cadre permettant précisément cela. Cette notion de victoire survient au moment où l’Alliance cherche à transmettre un avertissement à Moscou afin qu’elle mette un terme à ce que les responsables occidentaux qualifient d’une campagne «hybride» de sabotages et d’ingérence ciblant les appuis de l’Ukraine.

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Tensions croissantes et guerre de l’ombre

Habituellement, l’Organisation du traité de l’Atlantique nord garde ses stratégies de défense contre une éventuelle agression russe hautement confidentielles. Les inquiétudes se sont intensifiées au cours des derniers mois, alors que le Kremlin semble multiplier ses opérations à la suite de plusieurs affaires fortement médiatisées, parmi lesquelles figure la découverte d’un engin aérien sans pilote armé d’explosifs au sein d’un aéroport allemand. Lundi, le responsable des services de renseignement extérieur en Allemagne a imputé à Moscou une recrudescence de sa «guerre de l’ombre» menée contre le territoire allemand, augmentant par le fait même la menace d’une confrontation armée.