Este domingo, las autoridades talibanes abrieron al público una flamante ruta de grava de 121 kilómetros que cruza el distrito nororiental afgano de Wakhan y vincula directamente al país con territorio chino mediante el paso de Wakhjir. El proyecto, completado tras tres años de construcción, enfrenta la oposición de Pakistán por motivos de seguridad y competencia económica.

The Bottom Line

Direct Trade Route: La vía de 121 kilómetros conecta la zona fronteriza de Broghil a través del valle de Wakhjir directamente con la frontera china.

La vía de 121 kilómetros conecta la zona fronteriza de Broghil a través del valle de Wakhjir directamente con la frontera china. Bilateral Friction: Islamabad se opone al proyecto, alegando que supone una amenaza para el programa CPEC (Corredor Económico China-Pakistán).

Islamabad se opone al proyecto, alegando que supone una amenaza para el programa CPEC (Corredor Económico China-Pakistán). Infrastructure Scale: Este proyecto de tres años de ingeniería comprende cuatro puentes principales, 66 alcantarillas y muros de contención que alcanzan los 4.000 metros de longitud.

Engineering the Wakhan corridor link

La nueva vía se extiende 121 kilómetros a través de la remota y elevada franja de Wakhan, en el noreste de Afganistán. Según el portavoz talibán, Hamdullah Fitrat, el camino se extiende desde la zona fronteriza de Broghil a través del valle de Wakhjir hasta la frontera china. La pavimentación de la vía ha durado unos tres años.

Dicho proyecto abarca cuatro puentes principales, 66 alcantarillas y diversos muros de contención que se extienden hasta los 4.000 metros. Durante la ceremonia inaugural, el ministro de Rehabilitación y Desarrollo Rural, Abdul Latif Mansour, resaltó el valor político, económico y estratégico de los trabajos, presentándolos como una nueva vía de conectividad.

Islamabad cites security threats and CPEC rivalry

La inauguración resalta la tensión bilateral. Pakistán ha criticado el desarrollo, vinculando la infraestructura con disputas de seguridad. Islamabad ha alegado la presencia de bases terroristas, incluyendo insurgentes baluchis y el TTP (principal grupo talibán paquistaní), dentro del territorio afgano.

El ministro Mansour rechazó estas acusaciones durante su discurso. Desestimó las preocupaciones de seguridad como pretextos y señaló unas supuestas declaraciones del político paquistaní Muhammad Rafiq Tarar. Según Mansour, Tarar afirmó que Pakistán intentaría impedir la carretera de Wakhan a cualquier precio para proteger el programa CPEC. Mansour caracterizó la oposición como una negativa de Islamabad a tolerar el desarrollo de Afganistán.

Border clashes and unresolved security strains

La apertura del enlace fronterizo ocurre en un contexto de tensión bilateral. Ante el último ataque militar de Pakistán contra Afganistán, el ministro Mansour lanzó una advertencia, asegurando que el derramamiento de sangre afgana no quedará sin respuesta, señalando que la vía será un punto de contención geopolítica.

Foto: abc.com.py

Aunque la vía está oficialmente abierta al uso, la disputa sobre protocolos de seguridad y el desafío a corredores comerciales competidores aseguran que la fricción diplomática persistirá.

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