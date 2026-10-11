Horoscope animaux de la semaine : Prévisions astrologiques pour vos chats et chiens

Suivant les prévisions astrologiques de 20 Minutes, les planètes se concertent en cette période pour insuffler des crises de folie soudaines à vos chats et amener vos chiens à exiger des caresses à des moments incongrus.

Bélier et Taureau : magnétisme et séduction

Le Bélier poilu rayonne d’un magnétisme animal irrésistible cette semaine. Les autres chiens du parc le dévorent des yeux, les félins du quartier feignent l’indifférence tout en ruminant l’affaire, et le labrador de la fin de la rue a changé d’avis à son sujet. En duo, il offre des séances de toilettage mutuel d’une tendresse déconcertante et des siestes collées-serrées. Sa mission secrète — creuser sous la clôture, déplacer méthodiquement des chaussures ou atteindre le fond du canapé — touche à sa fin. Le conseil de la semaine pour ce signe est de cacher ses chaussures, car le grand oeuvre est en phase terminale.

Le Taureau à quatre pattes traverse quant à lui une semaine de séduction absolue. Il magnétise tout ce qui bouge dans un rayon de dix mètres, du chat du voisin au facteur. En couple, il se montre d’une douceur désarmante, câlin et attentif. Côté ventre, son estomac envoie des signaux digestifs qu’il ne faut pas ignorer. Le conseil de la semaine rappelle qu’un ventre qui parle mérite qu’on l’écoute, surtout lorsqu’il réclame moins de croquettes au poulet et plus de saumon.

Gémeaux et Cancer : Agitation cosmique et période de grâce

Le Gémeaux à quatre pattes vit une semaine cosmiquement agitée avec un poil légèrement hérissé et un regard vitreux. Son équilibre intérieur est sens dessus dessous, marqué par des humeurs capricieuses, un appétit erratique et une énergie en dents de scie que le foyer peut compenser par une routine alimentaire stricte. Ses stratégies de conquête du territoire domestique atteignent des sommets. Le conseil de la semaine indique qu’un poteau bien choisi vaut mieux que mille déclarations.

Enfin, le Cancer à poil doux traverse une période de grâce cosmique et de ronronnements intérieurs. La tendresse s’est installée dans son pelage comme une sieste de dimanche, promettant des moments privilégiés avec les autres animaux du foyer.