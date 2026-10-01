Comisia Europeană a clasificat ChatGPT ca Very Large Online Search Engine, iar Reddit și Roblox drept Very Large Online Platforms, ca urmare a creșterii numărului de utilizatori europeni. În urma acestor decizii, entitățile vizate trebuie să respecte noi reguli în Uniunea Europeană.

Pe parcursul aceleiași perioade au fost anunțate o serie de noutăți importante în industria de tehnologie, de la numiri la nivel executiv și până la lansări de produse, evoluții financiare și statistici privind descărcările unor aplicații populare.

Cine este John Ternus, noul CEO al Apple?

Schimbări la conducerea Apple și stocuri pentru vehiculele Tesla

John Ternus a devenit noul CEO al companiei Apple. De asemenea, au avut loc alte modificări în structura de conducere, Phil Schiller nemaiconducând App Store, iar magazinul de aplicații urmând să fie integrat în divizia de servicii, aspect menționat și în scrisoarea transmisă de Tim Cook la plecarea din post.

În plus, în plin sezon Rabla Plus, compania Tesla aduce stocuri de Model Y destinate celor care dețin un tichet Rabla Plus și riscă să expire până la livrarea unei comenzi noi. Aceste vehicule au fost utilizate anterior pentru test drive. Modelul 3 nu beneficiază de aceeași abordare, variantă care se vinde rapid, prețul fiind de aproximativ 33.000 de euro pentru versiunea Long Range RWD cu o autonomie de 750 de kilometri. Totodată, noul Mac Mini echipat cu procesor M6 a devenit disponibil pentru precomandă.

Foto: pcmagazin.ro

Alte noutăți din tehnologie și media

Compania Barza a lansat un test de sarcină digital, al cărui rezultat este afișat pe un ecran LCD, indicând clar mesajele DA sau NU.

OpenAI a înregistrat venituri de 1 miliard de dolari din publicitate.

Huawei a anunțat venituri în creștere și ocupă poziția numărul 1 pe piața de telefoane din China.

Instagram a anunțat măsuri de reducere a acoperirii (reach-ul) pentru profilele generate de inteligența artificială.

Un creator de conținut de tip youtuber deține 8,5% din acțiunile GoPro.

Aplicația VLC a ajuns la un total de 7 miliarde de descărcări.

Mapquest înregistrează succes după ce a refuzat să schimbe numele lacului Ontario.

Modelul Samsung Fold8 se vinde foarte bine, generând o creștere a cererii pentru componente, în timp ce Xiaomi 18 Fold ar putea fi echipat cu o baterie de 6000 mAh.

Stocurile pentru consola PS5 Pro se epuizează rapid după publicarea materialului de previzualizare pentru GTA 6.