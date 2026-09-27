Joven de 24 años muere tras caer desde el Puente Colgante en Santa Fe

La mañana del sábado se vio interrumpida en la ciudad de Santa Fe por un trágico episodio que generó profunda conmoción entre quienes transitaban uno de los paseos más tradicionales de la capital provincial. Un joven de 24 años perdió la vida tras caer desde la estructura del emblemático Puente Colgante hacia la zona de asfalto, un suceso que movilizó de inmediato a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad locales.

El dramático hecho quedó registrado a las 8:53, hora en que ingresó el aviso inicial al sistema de emergencias 911. De acuerdo con los primeros reportes recibidos en la central, un transeúnte alertó que un hombre se había arrojado desde la estructura elevada hacia la calle. Ante la gravedad de la situación, los operadores coordinaron el despliegue urgente de una unidad policial y una unidad sanitaria, además de dar intervención al servicio de emergencias 107 para brindar la asistencia necesaria en el sector.

Minutos después del aviso, el entorno del paseo tradicional santafesino quedó rodeado por patrulleros, una ambulancia y numerosos efectivos policiales. La presencia de los vehículos de emergencia y el despliegue de los equipos de rescate alteraron por completo la circulación habitual y generaron profunda inquietud entre las personas que a esa hora disfrutaban de la mañana del sábado en las inmediaciones del monumento.

Despliegue pericial e investigación judicial en marcha

Con el correr de los minutos, personal policial que intervino en la escena constató el desenlace fatal e identificó preliminarmente a la víctima, confirmando que tenía 24 años. Según la información recabada en las primeras actuaciones, el joven habría ascendido a la estructura del Puente Colgante antes de precipitarse al vacío hacia la cinta asfáltica.

Foto: notife.com

Ante este escenario, la Justicia dispuso que la causa sea caratulada de manera preliminar como "Investigación de muerte", dándose inmediata intervención al fiscal de turno para coordinar las diligencias procesales. Paralelamente, al lugar arribaron agentes de Criminalística y personal forense de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes llevaron adelante las tareas técnicas correspondientes para documentar rigurosamente la escena y recolectar elementos útiles destinados a esclarecer con precisión las circunstancias del episodio.

Mientras se desarrollaban las labores de los peritos forenses y las autoridades judiciales, la zona mantuvo restricciones temporales en su movimiento habitual, contrastando fuertemente con la dinámica recreativa que suele caracterizar los fines de semana en el tradicional paseo de la costanera santafesina.

Canales de asistencia y prevención

Ante situaciones críticas de angustia, desesperanza o ideación autolesiva, especialistas y organismos públicos recuerdan la importancia de pedir ayuda a profesionales de la salud o personas de confianza. En Argentina se encuentran disponibles líneas gratuitas de atención inmediata, como el 911 y el 107, así como las guardias de hospitales generales y centros de salud preparados para brindar contención y acompañamiento en momentos de crisis.

Foto: cfin.com.ar

La investigación judicial continuará en los próximos días con el objetivo de reconstruir de forma minuciosa la secuencia cronológica de los acontecimientos y determinar formalmente todos los aspectos que rodearon el deceso del joven.