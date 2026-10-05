Maschio Gaspardo holds spraying and fertilization training at Ferreras Comercial

Ferreras Comercial Agraria, Full Line Store de MASCHIO GASPARDO IBÉRICA, ha organizado jornadas de formación sobre pulverización y fertilización entre los días 1 y 3 de septiembre de 2026, según informa Profesional AGRO. La iniciativa se centró en el manejo de equipos, tecnologías de agricultura de precisión y la preparación para las próximas labores agrícolas.

In plain english: the clinical takeaway

Precision Calibration: Proper equipment configuration directly influences chemical and fertilizer distribution, reducing environmental runoff and ensuring uniform crop nutrition.

Proper equipment configuration directly influences chemical and fertilizer distribution, reducing environmental runoff and ensuring uniform crop nutrition. Regulatory Alignment: Modern spraying protocols comply with strict European Union standards regarding agrochemical application limits and environmental safety.

Modern spraying protocols comply with strict European Union standards regarding agrochemical application limits and environmental safety. Technological Efficiency: Software integration, such as ISOBUS systems, minimizes operational redundancy and prevents fertilizer over-application.

Training sessions at Ferreras Comercial Agraria

Las sesiones reunieron a profesionales del sector agrario en Ferreras Comercial Agraria para resolver cuestiones operativas sobre pulverizadores y abonadoras. Pablo Ferreras, gerente de la entidad comercial, explicó que actualizar los conocimientos sobre las máquinas previene fallos mecánicos y optimiza los rendimientos en campo. Montse Aroca y Gonçalo Póvoas, product managers de MASCHIO GASPARDO IBÉRICA, impartieron la formación.

El programa abordó mantenimiento rutinario, limpieza y revisiones de seguridad. Aroca destacó el acompañamiento técnico a los agricultores antes, durante y después de las operaciones. Póvoas subrayó que las normativas europeas exigen aplicaciones controladas de productos químicos para garantizar la seguridad ambiental sin perder eficacia en los tratamientos.

Equipment Model Capacity & Specifications Key Technology TEMPO ULTRA 2,000-liter sprayer (18-meter boom), 1,500-liter front tank ISOBUS connectivity PRIMO ISOTRONIC Fertilizer spreader Variable-rate application

Adoption of precision farming tools

Los asistentes evaluaron interfaces digitales avanzadas para reducir el desperdicio de materiales. Juan Carlos, agricultor de Sahagún, que opera un pulverizador TEMPO ULTRA, señaló que dominar los sistemas electrónicos disminuye los costes operativos. Asimismo, Juan Pablo, de Valencia de Don Juan, analizó la abonadora PRIMO ISOTRONIC para evaluar la aplicación variable de fertilizantes antes de su adquisición.

La tecnología de dosificación variable ajusta la dispersión de nutrientes según las propiedades locales del suelo en distintas zonas de una parcela. Póvoas indicó que los fallos operativos suelen deberse a errores de configuración más que a defectos mecánicos, reforzando la necesidad de formación continua.

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