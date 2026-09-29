Móvil Éxito llega a acuerdo con Claro Colombia para usar su red

Móvil Éxito, operado por el Grupo Éxito, cerró una alianza con Claro Colombia para incorporar también su red en la entrega de servicios de telefonía móvil. Móvil Éxito cuenta actualmente con alrededor de 2,2 millones de usuarios, y el acuerdo marca la primera vez que Claro Colombia participa en este segmento como operador anfitrión de un OMV.

Strategic Operational Takeaways for Market Observers

Dual-Network Infrastructure: Móvil Éxito añade la red de Claro Colombia a la infraestructura que la compañía utilizó durante los últimos 12 años a través de Colombia Móvil-Tigo, ampliando las alternativas de infraestructura disponibles para sus servicios móviles.

Móvil Éxito añade la red de a la infraestructura que la compañía utilizó durante los últimos 12 años a través de Colombia Móvil-Tigo, ampliando las alternativas de infraestructura disponibles para sus servicios móviles. Market Share Dynamics: El proceso de integración entre Tigo y Movistar está modificando la configuración del mercado de operadores móviles en el país. Al cierre de 2025, el liderazgo pertenecía a Claro con una cuota del 44,8%, lo que representa cerca de 41,6 millones de líneas, mientras que, tras la unificación de Tigo y Movistar, dicho operador escaló al 41,5%.

El proceso de integración entre Tigo y está modificando la configuración del mercado de operadores móviles en el país. Al cierre de 2025, el liderazgo pertenecía a Claro con una cuota del 44,8%, lo que representa cerca de 41,6 millones de líneas, mientras que, tras la unificación de Tigo y Movistar, dicho operador escaló al 41,5%. Portability Recovery: Durante los tres primeros meses de 2026, los operadores móviles virtuales (OMV) disminuyeron su saldo neto negativo de portabilidad numérica a aproximadamente 40.000 líneas, logrando un avance del 57,5% frente a idéntico periodo de 2025, al tiempo que compañías como Móvil Éxito arrojasen saldo positivo.

Redefining Infrastructure Access in Colombia’s Telecom Sector

Tras iniciar sus actividades en 2013, Móvil Éxito había venido empleando la plataforma de Colombia Móvil-Tigo para el suministro de sus prestaciones. Con el nuevo acuerdo, la compañía incorpora ahora la red de Claro Colombia a su operación y amplía las alternativas de infraestructura disponibles para sus servicios móviles.

Es la primera vez que Claro participa en este segmento como operador anfitrión de un OMV. En el pasado, los principales proveedores de red que respaldaban estos esquemas en Colombia habían sido Tigo y Movistar.

Comparative Market Metrics and Portability Performance

El reciente informe de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) reportó una recuperación de los operadores móviles virtuales (OMV) en el país. Durante el primer trimestre de 2026, los OMV redujeron a cerca de 40.000 líneas su saldo neto negativo por portabilidad numérica, representando una mejora de 57,5% frente al mismo periodo de 2025.

Operator Entity Net Portability Gain (Q1 2026) Primary Network Infrastructure ETB +3,316 lines Partner Network Agreements Plintron +2,073 lines Partner Network Agreements Móvil Éxito +1,638 lines Tigo & Claro Colombia Suma +1,431 lines Partner Network Agreements

Concurrently, the broader market reflects high penetration levels. A 2025, Colombia registraba 92,9 millones de líneas móviles. En cuanto al posicionamiento, Claro conservaba la primera posición con el 44,8% del mercado, equivalente a unas 41,6 millones de líneas, al tiempo que, como resultado de la fusión entre Tigo y Movistar, dicho operador trepó al 41,5%.

Rollout Strategy and Executive Perspectives

A partir del 15 de septiembre, Móvil Éxito puso a disposición de los compradores una nueva tarjeta SIM con cobertura de Claro en los establecimientos de Grupo Éxito, Carulla, Éxito, Surtimax y Super Inter. Los usuarios que actualmente disponen de una línea de Móvil Éxito tienen la posibilidad de tramitar el reemplazo de su tarjeta SIM para operar en la red reciente de Claro, sin alterar su número telefónico.

“Desde Grupo Éxito nos alegra anunciar esta alianza entre Móvil Éxito y Claro, la cual nos permite ofrecerles a los clientes la posibilidad de acceder a una nueva red y aprovechar la cobertura y la infraestructura de Claro, manteniendo la sencillez y flexibilidad que caracteriza a Móvil Éxito,” afirmó Juan Lucas Vega, gerente general de Grupo Éxito.

El despliegue se puso en marcha en 30 establecimientos comerciales y se extenderá progresivamente en los meses siguientes hasta cubrir 447 tiendas a nivel nacional. La compañía Claro reporta presencia de conectividad 4G en los 1.104 municipios del país, apoyada en una infraestructura superior a 10.600 antenas, además de cobertura 5G en más de 100 urbes.

“Creemos que la conectividad es una herramienta para generar oportunidades y cerrar brechas. Por eso, poner a disposición de los usuarios de Móvil Éxito la red de Claro representa un paso importante para seguir acercando la tecnología a más personas en todo el territorio nacional,” indicó Andrés Carlesimo, director de Producto Móvil de Claro Colombia.