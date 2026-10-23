Sicario confiesa asesinato de empresaria por dos mil soles

Gloria Roxana Félix Carbajal, una empresaria de eventos de 59 años, fue asesinada a balazos el 8 de octubre en la provincia de Chincha mientras se organizaba una feria. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad y, posteriormente, el presunto sicario confesó su participación ante la Policía Nacional del Perú.

Sebastian Esteban Peña Vilca, de 22 años y conocido con el alias de ‘Diablo’, admitió ante un oficial de la Policía que perpetró el crimen tras recibir un pago de dos mil soles. Según la declaración indagatoria del sospechoso, los implicados viajaron desde Lima hasta Ica en el vehículo negro de un amigo llamado Boris, llevando consigo el arma homicida. ‘Diablo’ señaló que la persona que ordenó el ataque fue un sujeto llamado Daniel, también conocido como ‘Jota’ o Joaquín, y que al ubicar a la empresaria le gritaron dispárale, dispárale . El detenido declaró que disparó de cerca, sin mirar a la cara, y que tras ver caer a la víctima huyó hacia una motocicleta.

Detenciones y antecedentes de extorsión

Por este crimen fueron detenidos Joaquín Ramírez Aponte, alias ‘JJ’, y su madre Olivia Aponte Peralta, apodada ‘La China’, señalada como la dueña de una cuenta bancaria utilizada para financiar el asesinato. De acuerdo con las autoridades, ambos serían presuntos integrantes de la banda criminal Los Atorrantes de Villa, y los sospechosos huyeron hacia Lima tras cometer el homicidio, según indicó el general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

SANGRE EN EL CAMPO FERIAL: EL RETRATO DE LA EXTORSIÓN TRAS EL ASESINATO DE ROXANA FÉLIX EN CHINCHA

La víctima se dedicaba a la organización de conciertos y ferias comerciales en Chincha y había denunciado en tres ocasiones que era víctima de extorsión y amenazas de muerte, en las que le exigían 100.000 soles para dejarla trabajar. Su hermana, Lorena Félix, reveló que los delincuentes conocían todos sus movimientos y amenazaron con atentar contra la familia, cuestionando la falta de protección tras acudir a las autoridades en marzo y junio.