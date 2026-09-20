Suspect Hospitalized Under Police Guard Amid Arson Investigation

A cinco días del incendio que cobró la vida de 10 personas en el jirón Pisagua, en el distrito de La Victoria, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha detenido a la hermana y al cuñado de la presunta autora intelectual del ataque extorsivo, según informaron las autoridades policiales y medios locales como La República.

Fabiola Ureta y su pareja, identificada como Fabián, fueron intervenidos por agentes policiales tras ser identificados como familiares directos de Yessenia Ureta Vargas, conocida en el ámbito delictivo como la ‘China Yessenia’. Los arrestados fueron trasladados de inmediato a la sede de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la PNP para continuar con las diligencias correspondientes.

El trasfondo de la masacre en La Victoria

De acuerdo con las primeras investigaciones de la PNP recogidas por La República, el siniestro mortal se originó en los exteriores de un inmueble ubicado en la urbanización Manzanilla. Las llamas se propagaron rápidamente por la estructura precaria de la vivienda tras entrar en contacto con materiales altamente inflamables, provocando la muerte de cinco adultos y cinco menores de edad.

Cámaras de seguridad revelan el modus operandi

Imágenes difundidas por Américas Noticias y rescatadas por las pesquisas muestran que el ataque fue perpetrado por dos delincuentes que llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de los sujetos descendió del vehículo, prendió fuego a una mototaxi estacionada en el exterior de la casa y huyó junto a su cómplice.

Guerra por el control del transporte informal

La hipótesis principal de la policía señala que el atentado responde a una violenta disputa territorial entre mafias que controlan las mototaxis eléctricas de transporte informal en las inmediaciones de Gamarra y la avenida Aviación. El enfrentamiento habría involucrado a presuntos integrantes de Los Vikingos, procedentes del cerro San Cosme, y Las Cachinas, del Cercado de Lima. Tras perder una gresca previa, la ‘China Yessenia’, señalada como integrante de la primera facción, habría ordenado quemar las unidades como represalia.

Photo: larepublica.pe

Cercco policial y pericias fiscales en marcha

Mientras las autoridades intensifican la búsqueda de los autores materiales que operaban la motocicleta, la sospechosa principal permanece hospitalizada bajo custodia policial mientras los investigadores tratan de esclarecer su responsabilidad directa en los hechos.