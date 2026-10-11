Un jeune homme tué à l’arme blanche en plein centre de Toulouse

Un jeune homme de 25 ans a été tué à l’arme blanche dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 octobre 2026 en plein centre-ville de Toulouse. Les faits se sont déroulés vers 1 heure du matin dans le secteur de la rue de la Colombette, plus précisément près de la rue Jean Palaprat, à la suite d’une rixe impliquant deux groupes.

Bloodshshed near rue de la Colombette and police intervention

Selon des sources concordantes rapportées par ladepeche.fr, le drame a débuté lorsqu’un différend a éclaté entre un automobiliste et des piétons. Un témoin a indiqué que la victime circulait en voiture avec trois autres personnes à son bord et qu’elle s’est embrouillée avec un groupe de cinq personnes, dont deux filles . Après être sortie du véhicule, la victime a été touchée au thorax et poignardée mortellement.

La police nationale et la police municipale ainsi que les secours sont intervenus sur place. D’après un témoin, un policier municipal a prodigué un massage cardiaque à la victime, relayé par le Samu, pendant une trentaine de minutes . Malgré ces efforts, le jeune homme n’a pas survécu.

Arrestations and Investigation by Authorities

Le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire, confiée à la division de la criminalité territoriale. Les enquêteurs pourront s’appuyer sur la vidéosurveillance du quartier pour éclaircir les faits. Au total, une huitaine de personnes, incluant de jeunes femmes et des témoins, ont été interpellées et placées en garde à vue au commissariat central.

Certains des protagonistes regagnaient le foyer des jeunes travailleurs où ils étaient hébergés, d’après les informations recueillies. Malgré l’animation nocturne du quartier et la présence de nombreux bistrots, le proche voisinage n’a rien vu ni entendu, et les circonstances précises de l’altercation restent à déterminer, tout comme l’éventuel rôle de l’alcoolisation dans le passage à l’acte.