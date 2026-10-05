Uvas de California ofrece cinco recetas para cocinar en bandeja

Preparar las cenas de la semana resulta mucho más sencillo utilizando una bandeja para horno, y la incorporación de uvas frescas les aporta un toque sorpresivo y especial. Al cocinarse al horno junto con el pollo, las verduras, el gnocchi y otros ingredientes, las uvas adquieren una textura cálida y jugosa, aportando un dulzor que contrasta con los elementos salados para elevar las preparaciones cotidianas. Se pueden encontrar más ideas de recetas familiares visitando GrapesFromCalifornia.com.

Cenas principales y platos de pollo

Entre las opciones principales se encuentra el pollo con uvas de California y salvia, una sencilla cena preparada en una bandeja para horno que combina pollo sazonado con salvia y uvas de California, calabaza butternut, cebolla morada y ajo. A medida que todo se asa junto, el vinagre de sidra de manzana añade un contraste brillante y ácido. Otra opción contundente es el pollo con uvas de California asadas, zanahorias y chirivías, donde el comino y la cúrcuma con sus aromas cálidos y especiados le dan mucho sabor, mientras que las zanahorias, las chirivías, las cebollas y las uvas completan la comida.

Foto: newbernsj.com

Asimismo, los gnocchi y uvas de California asados combinan el tierno gnocchi, las uvas jugosas, el broccolini y la cebolla morada. El tomillo fresco, el queso feta y la ralladura de limón equilibran la dulzura con sabores salados, ligeramente ácidos y frescos, requiriendo solo 25 minutos en el horno para una cena sin carne.

Acompañamientos y Postres en Bandeja

Los camotes y las uvas de California asados potencian su dulzor innato para brindar un acompañamiento vistoso y sencillo, al tiempo que la albahaca fresca, la cebolla y el vinagre balsámico aportan matices ácidos y salados que armonizan la preparación, la cual resulta ideal para acompañar una proteína al gusto o integrar en un tazón de granos.

Foto: northscottpress.com

En cuanto al postre, la tarta de manzana y uvas de California en bandeja para horno utiliza manzanas ácidas y uvas negras jugosas para dar un giro al clásico pie. Las frutas se hornean bajo una corteza dorada de masa enrejada y la receta está diseñada para servir a 16 personas en días festivos y fiestas.