Uvas de California ofrece cinco recetas para cocinar en bandeja

Uvas de California ofrece cinco recetas para cocinar en bandeja

by

Preparar las cenas de la semana resulta mucho más sencillo utilizando una bandeja para horno, y la incorporación de uvas frescas les aporta un toque sorpresivo y especial. Al cocinarse al horno junto con el pollo, las verduras, el gnocchi y otros ingredientes, las uvas adquieren una textura cálida y jugosa, aportando un dulzor que contrasta con los elementos salados para elevar las preparaciones cotidianas. Se pueden encontrar más ideas de recetas familiares visitando GrapesFromCalifornia.com.

Cenas principales y platos de pollo

Entre las opciones principales se encuentra el pollo con uvas de California y salvia, una sencilla cena preparada en una bandeja para horno que combina pollo sazonado con salvia y uvas de California, calabaza butternut, cebolla morada y ajo. A medida que todo se asa junto, el vinagre de sidra de manzana añade un contraste brillante y ácido. Otra opción contundente es el pollo con uvas de California asadas, zanahorias y chirivías, donde el comino y la cúrcuma con sus aromas cálidos y especiados le dan mucho sabor, mientras que las zanahorias, las chirivías, las cebollas y las uvas completan la comida.

Uvas de California ofrece cinco recetas para cocinar en bandeja
Foto: newbernsj.com

Asimismo, los gnocchi y uvas de California asados combinan el tierno gnocchi, las uvas jugosas, el broccolini y la cebolla morada. El tomillo fresco, el queso feta y la ralladura de limón equilibran la dulzura con sabores salados, ligeramente ácidos y frescos, requiriendo solo 25 minutos en el horno para una cena sin carne.

Acompañamientos y Postres en Bandeja

Los camotes y las uvas de California asados potencian su dulzor innato para brindar un acompañamiento vistoso y sencillo, al tiempo que la albahaca fresca, la cebolla y el vinagre balsámico aportan matices ácidos y salados que armonizan la preparación, la cual resulta ideal para acompañar una proteína al gusto o integrar en un tazón de granos.

Uvas de California ofrece cinco recetas para cocinar en bandeja
Foto: northscottpress.com

En cuanto al postre, la tarta de manzana y uvas de California en bandeja para horno utiliza manzanas ácidas y uvas negras jugosas para dar un giro al clásico pie. Las frutas se hornean bajo una corteza dorada de masa enrejada y la receta está diseñada para servir a 16 personas en días festivos y fiestas.

Related reading

Photo of author

Sophie Lin - Technology Editor

Sophie is a tech innovator and acclaimed tech writer recognized by the Online News Association. She translates the fast-paced world of technology, AI, and digital trends into compelling stories for readers of all backgrounds.

Kenan Yildiz Targets Late November Return After Foot Surgery