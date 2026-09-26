BYD reģistrāciju skaits Eiropā pieaug, kamēr Ford rādītāji sarūk

Ķīnas lielākā autoražotāja pozīcijas Eiropas tirgū arvien uzlabojas, kamēr Ford spiests pieņemt, ka viņu ražoto automašīnu reģistrācijas sarūk. Ķīnas autoražotāji arvien straujāk nostiprinās Eiropas automobiļu tirgū.
Kā spilgtu piemēru var minēt BYD, kura automašīnu reģistrāciju apjoms pirmajos astoņos gada mēnešos piedzīvojis 144,1% kāpumu, sasniedzot 234 099 spēkratus. Tikmēr Ford reģistrāciju skaits samazinājās par 14,4%, sasniedzot 244 938 automašīnas. Līdz ar to starp abiem uzņēmumiem ir palikušas tikai 10 839 automašīnas.
BYD izaugsme un Ford modeļu klāsta izmaiņas
Kamēr Ford pēdējos gados piedāvāto modeļu klāstu ir sarucinājis, BYD izaugsmi sekmē strauja jaunu modeļu laišana Eiropas tirgū. Uzņēmums pārtraucis tādu modeļu kā Fiesta, Focus un Mondeo ražošanu, bet atlikušie populārie modeļi, piemēram, Puma un Kuga, kļūst arvien vecāki.
Ford plāno situāciju mainīt, sadarbojoties ar Renault jaunu Eiropas tirgum paredzētu elektroauto izstrādē. Līdz desmitgades beigām uzņēmums plāno piedāvāt piecus jaunus, Eiropai pielāgotus modeļus.
Ķīnas autoražotāju ietekmes paplašināšanās Eiropā
BYD nav vienīgais Ķīnas konkurents, kas paplašina savu ietekmi. Geely jau ir apsteidzis Ford reģistrāciju skaita ziņā, bet arī SAIC un Chery piedzīvo strauju izaugsmi. Kopā Geely, BYD, SAIC un Chery jau veido aptuveni 10,4% no Eiropas automobiļu tirgus.
Šie skaitļi liecina, ka Ķīnas autoražotāji Eiropā vairs nav tikai nelieli tirgus dalībnieki. Viņu ietekme kļūst arvien ievērojamāka, un nākamo posmu cīņā par tirgu noteiks cenu politika, jaunu modeļu piedāvājums, piemērotie muitas tarifi, kā arī tas, kā Eiropas pircēji raudzīsies uz Ķīnas zīmoliem.