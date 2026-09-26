China pide a la ONU en la Asamblea General una IA orientada al bien

Durante su participación en la Asamblea General de la ONU, el vicepresidente chino, Han Zheng, reclamó multilateralismo y cooperación y mantuvo un encuentro con el secretario general de la organización, António Guterres. En la reunión, el mandatario solicitó que el organismo internacional impulse activamente la gobernanza global en ámbitos emergentes y reclamó un enfoque centrado en la tecnología.

Han Zheng calificó la coyuntura internacional como compleja y volátil, al tiempo que aseguró que su país mantendrá su respaldo constante al multilateralismo y a la labor de la organización en la preservación de la paz y la seguridad internacionales. Por su parte, António Guterres reconoció que el multilateralismo enfrenta dificultades, aunque agradeció el compromiso de China con la cooperación internacional.

Encuentro con António Guterres y gobernanza tecnológica

Durante la reunión celebrada al margen del evento principal, el vicepresidente chino reiteró el respaldo de Pekín para que la organización aborde retos globales como el cambio climático y la inteligencia artificial. La tecnología ocupó un lugar destacado en esta edición de la Asamblea General, marcada también por las advertencias de líderes del sector tecnológico, como el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, sobre los riesgos de estas herramientas ante el Consejo de Seguridad.

Guterres expresó la disposición de la organización para profundizar la cooperación integral con el país asiático, mejorar la gobernanza mundial, fomentar un mundo multipolar y proteger los intereses comunes de la comunidad internacional, de acuerdo con el comunicado difundido por la agencia estatal Xinhua.

Debate general de la 81.ª Asamblea de la ONU

En su intervención en el debate general, el representante de China insistió en la necesidad de aplicar un enfoque orientado al bien en el desarrollo de la inteligencia artificial. Asimismo, reclamó la cooperación y el multilateralismo tanto en la política internacional como en la gestión de las nuevas tecnologías que han protagonizado los debates de esta edición.