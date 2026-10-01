Cinco alimentos que devem ser evitados para proteger o fígado

O fígado está sempre em funcionamento, auxiliando não apenas na digestão, mas também armazenando nutrientes, combatendo infeções e filtrando toxinas. Há alimentos que pesam no fígado e que, com o tempo, podem aumentar o risco de doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (DHEM). O EatingWell destaca uma lista de cinco.

1. Refrigerantes: Se por um lado ingestões esporádicas de refrigerantes são toleradas pelo órgão, ingerir com frequência bebidas açucaradas acarreta prejuízos. “Bebidas açucaradas com elevado teor de frutose adicionada podem levar à produção de gordura no fígado, causando inflamação e resistência à insulina, o que aumenta o risco de doença hepática gordurosa”, afirma a nutricionista Whitney Stuart.

Se por um lado ingestões esporádicas de refrigerantes são toleradas pelo órgão, ingerir com frequência bebidas açucaradas acarreta prejuízos. “Bebidas açucaradas com elevado teor de frutose adicionada podem levar à produção de gordura no fígado, causando inflamação e resistência à insulina, o que aumenta o risco de doença hepática gordurosa”, afirma a nutricionista Whitney Stuart. 2. Batatas fritas: Comer fast food com frequência correlaciona-se com uma qualidade alimentar global inferior e é capaz de impactar negativamente a condição hepática, em particular quando as refeições incluem batatas fritas. Produtos fritos contêm elevados teores calóricos e de gorduras saturadas, fatores que fomentam o depósito de gordura hepática. Alimentos como as batatas fritas são cozinhados a temperaturas muito altas, o que propicia a criação de substâncias prejudiciais, entre as quais a acrilamida.

Comer fast food com frequência correlaciona-se com uma qualidade alimentar global inferior e é capaz de impactar negativamente a condição hepática, em particular quando as refeições incluem batatas fritas. Produtos fritos contêm elevados teores calóricos e de gorduras saturadas, fatores que fomentam o depósito de gordura hepática. Alimentos como as batatas fritas são cozinhados a temperaturas muito altas, o que propicia a criação de substâncias prejudiciais, entre as quais a acrilamida. 3. Carne processada: Caso a sua fonte proteica principal venha de carnes vermelhas ou transformadas, diminuir a quantidade ingerida revela-se essencial para salvaguardar o seu órgão. “Carnes processadas como bacon, chouriço, salsicha e frios podem ser prejudiciais à saúde do fígado”, afirma a nutricionista Lauren Manaker.

Caso a sua fonte proteica principal venha de carnes vermelhas ou transformadas, diminuir a quantidade ingerida revela-se essencial para salvaguardar o seu órgão. “Carnes processadas como bacon, chouriço, salsicha e frios podem ser prejudiciais à saúde do fígado”, afirma a nutricionista Lauren Manaker. 4. Pão branco: Alimentos de cereais refinados — tais como massas, pão branco, arroz, bolachas e bolos — perdem as suas fibras úteis no processo e habitualmente trazem açúcares adicionados. Ingerir hidratos de carbono em demasia liga-se a uma maior retenção de gordura hepática, um fenómeno que pode verificar-se em apenas sete dias sob uma alimentação sobrecarregada destes nutrientes.

Alimentos de cereais refinados — tais como massas, pão branco, arroz, bolachas e bolos — perdem as suas fibras úteis no processo e habitualmente trazem açúcares adicionados. Ingerir hidratos de carbono em demasia liga-se a uma maior retenção de gordura hepática, um fenómeno que pode verificar-se em apenas sete dias sob uma alimentação sobrecarregada destes nutrientes. 5. Álcool: A patologia do fígado decorrente do consumo alcoólico figura entre os principais fatores desencadeantes de cancro de fígado, cirrose, hepatite e falência hepática. À medida que o álcool é metabolizado, este decompõe-se em compostos tóxicos que danificam o fígado.

Especialistas médicos detalham as principais vantagens e impactos do abacaxi no funcionamento renal e hepático, mas a lista de propriedades continua. Descubra aqui de que forma é que esta fruta pode interferir com a sua saúde no geral.

Inês Morais Monteiro | 08:15 – 27/09/2026