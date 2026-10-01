Cinco alimentos que devem ser evitados para proteger o fígado

O fígado está sempre em funcionamento, auxiliando não apenas na digestão, mas também armazenando nutrientes, combatendo infeções e filtrando toxinas. Há alimentos que pesam no fígado e que, com o tempo, podem aumentar o risco de doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (DHEM). O EatingWell destaca uma lista de cinco.
- 1. Refrigerantes: Se por um lado ingestões esporádicas de refrigerantes são toleradas pelo órgão, ingerir com frequência bebidas açucaradas acarreta prejuízos. “Bebidas açucaradas com elevado teor de frutose adicionada podem levar à produção de gordura no fígado, causando inflamação e resistência à insulina, o que aumenta o risco de doença hepática gordurosa”, afirma a nutricionista Whitney Stuart.
- 2. Batatas fritas: Comer fast food com frequência correlaciona-se com uma qualidade alimentar global inferior e é capaz de impactar negativamente a condição hepática, em particular quando as refeições incluem batatas fritas. Produtos fritos contêm elevados teores calóricos e de gorduras saturadas, fatores que fomentam o depósito de gordura hepática. Alimentos como as batatas fritas são cozinhados a temperaturas muito altas, o que propicia a criação de substâncias prejudiciais, entre as quais a acrilamida.
- 3. Carne processada: Caso a sua fonte proteica principal venha de carnes vermelhas ou transformadas, diminuir a quantidade ingerida revela-se essencial para salvaguardar o seu órgão. “Carnes processadas como bacon, chouriço, salsicha e frios podem ser prejudiciais à saúde do fígado”, afirma a nutricionista Lauren Manaker.
- 4. Pão branco: Alimentos de cereais refinados — tais como massas, pão branco, arroz, bolachas e bolos — perdem as suas fibras úteis no processo e habitualmente trazem açúcares adicionados. Ingerir hidratos de carbono em demasia liga-se a uma maior retenção de gordura hepática, um fenómeno que pode verificar-se em apenas sete dias sob uma alimentação sobrecarregada destes nutrientes.
- 5. Álcool: A patologia do fígado decorrente do consumo alcoólico figura entre os principais fatores desencadeantes de cancro de fígado, cirrose, hepatite e falência hepática. À medida que o álcool é metabolizado, este decompõe-se em compostos tóxicos que danificam o fígado.
Especialistas médicos detalham as principais vantagens e impactos do abacaxi no funcionamento renal e hepático, mas a lista de propriedades continua. Descubra aqui de que forma é que esta fruta pode interferir com a sua saúde no geral.
Inês Morais Monteiro | 08:15 – 27/09/2026