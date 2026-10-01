FIV vinculada a diferencias en ADN LINE-1 según estudio

Una nueva investigación publicada en la revista American Journal of Obstetrics & Gynecology ha identificado una peculiar firma genética en niños concebidos mediante fertilización in vitro (FIV). Los tratamientos de reproducción asistida han permitido el nacimiento de aproximadamente 13 millones de niños en todo el mundo, y algunos estudios han planteado una asociación entre estos procedimientos y una incidencia ligeramente mayor de ciertas enfermedades.

Hallazgo sobre los genes saltarines

Científicos de la Universidad Sun Yat-sen, en China, descubrieron que los menores concebidos por FIV presentan una expresión molecular diferente relacionada con los LINE-1, abreviatura de elemento nucleotídico intercalado largo-1. Estos fragmentos de ADN, conocidos de manera coloquial como genes saltarines , tienen la capacidad de copiarse a sí mismos y colocar réplicas en otras partes del genoma, lo que puede modificar la estructura o el funcionamiento de determinadas regiones genéticas bajo condiciones de estrés celular.

Para determinar si los procedimientos de FIV actúan como un tipo de estrés en las primeras etapas del desarrollo, los investigadores secuenciaron el genoma completo de 75 niños utilizando muestras de sangre del cordón umbilical. Entre ellos, 33 habían sido concebidos por FIV y 42 sin tratamiento de fertilidad. Mediante la herramienta bioinformática Bowtie2 y el programa Mobile Element Locator Tool, determinaron que los niños concebidos mediante FIV tenían una cantidad ligeramente mayor de ADN LINE-1 en todo el genoma en comparación con los concebidos de manera natural.

Análisis de hermanos y seguridad de las técnicas

Los resultados también fueron examinados mediante el análisis de tres pares de hermanos, donde uno de ellos había sido concebido por reproducción asistida. En cada uno de los tres escenarios, el pequeño gestado mediante FIV acumulaba más secuencias LINE-1 que su respectivo hermano nacido por vía natural.

Aunque estos descubrimientos podrían alimentar la discusión en torno a la fiabilidad de los métodos de fertilización artificial, por ahora no se cuenta con pruebas definitivas que conecten de manera directa las posibles consecuencias de estas intervenciones con el estado de salud a largo plazo de las personas. Diversos elementos, tales como el estado físico de los progenitores, las particularidades de la gestación y el entorno en el que transcurre el crecimiento, desempeñan un papel fundamental en la calidad de vida de los infantes.