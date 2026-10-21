Google Brings Personal Gemini AI to Cars with Android Auto Integration

أعلنت شركة جوجل عن طرح نسخة أكثر تخصيصاً من مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini في السيارات، عبر ميزة «الذكاء الشخصي» التي تعتمد على بيانات خدمات Google المرتبطة بالمستخدم. بدأ الطرح اعتباراً من مساء أمس، 20 أكتوبر 2026، لدمج قدرات أوسع داخل المركبات.

تفاصيل ميزة الذكاء الشخصي في السيارات

أوضحت الشركة في بيان نقلته وسائل إعلام تركية أن النظام الجديد يعتمد على معلومات من Gmail وتقويم Google وYouTube وخدمة الخرائط وسجل بحث Google، إضافة إلى خدمات أخرى مرتبطة بحساب المستخدم لفهم تفضيلاته وأنشطته. ولا تُفعَّل الميزة تلقائياً، إذ يتعين على السائقين تفعيل هذا الخيار بأنفسهم، مما يتيح للمستخدم اختيار التطبيقات التي يربطها بالمساعد وإيقاف الميزة من إعدادات Gemini. ومن الأمثلة التي ذكرتها الشركة أن سائقاً متجهاً إلى المطار قد يتلقى إشعاراً فورياً بتأخر رحلته الجوية المدرجة في تقويمه، كما يمكن العثور على تفاصيل موعد أو مكان محفوظ في رسالة أو صورة.

منصات العرض والتوفر

تُقدَّم الميزة عبر منصتين مختلفتين، إذ تعمل الأولى من خلال Android Auto الذي بدأ الطرح عليه في 20 أكتوبر عبر اتصال لاسلكي بهاتف المستخدم لعرض الملاحة والوسائط والرسائل على شاشة السيارة. أما الثانية فهي Google Built-in، وهي مجموعة من البرمجيات والخدمات المدمجة مباشرة داخل السيارة دون الحاجة إلى هاتف متصل، ومن المقرر أن يجري توسيع نطاق الميزة لتشملها في الأشهر القادمة.

Gemini in Android Auto Now Uses Your Gmail and Photos. Here's What Google Keeps

الاستخدام والتحكم بالبيانات

يستطيع السائق التحدث إلى Gemini لطلب الاتجاهات، أو البحث عن مطعم قريب، أو اختيار الموسيقى، أو إدارة بعض المهام اليومية بالصوت، وطرح أسئلة متتابعة وتعديل الطلبات خلال المحادثة. ومع أن استخدام البيانات الشخصية يحتاج إلى موافقة المستخدم وتفعيل يدوي، فإن المتابعين يدركون أن هذا الربط يثير أسئلة تتعلق بكيفية استخدام البيانات الشخصية، بينما تتيح جوجل للمستخدم التحكم بمستوى الوصول عبر إعدادات الحساب.