Hilary Swank anuncia su embarazo a los 52 años y responde a las críticas

Mucha gente me ha preguntado cuál es mi próximo proyecto; este se lanza en diciembre , escribió Hilary Swank en su Instagram para anunciar su embarazo a los 52 años, esperando la llegada de su tercer hijo en Navidad.

La actriz ganadora del Óscar volverá a ser madre apenas tres años y medio después de dar a luz a sus mellizos, fruto de su relación con su marido, el empresario Philip Schneider. Actualmente cuenta con siete meses de embarazo.

Respuesta a las críticas por la edad

Tras recibir críticas por su embarazo a los 52 años, Swank respondió durante su visita al programa de Drew Barrymore, que se grabó la semana pasada y será emitido este 20 de octubre. Las mujeres reciben muchas críticas por tener hijos a una edad más avanzada, pero los hombres no, lo cual es interesante , expresó la intérprete.

Barrymore apoyó a la actriz comentando que los hombres tienen bebés a los 80 años y que la gente ve mal tener hijos a los 40. Swank también recordó una anécdota de su primer embarazo a los 48 años, cuando una mujer la cuestionó por su edad argumentando que su propio padre había muerto cuando ella tenía veintitantos años. En tono reflexivo, Swank respondió: Bueno, prefiero nacer y tener a esa persona que era mi favorita y vivir esa experiencia a no tenerla en absoluto .

Matrimonio y trayectoria

Hilary Swank se casó con el empresario Philip Schneider en agosto de 2018 en un bosque cerca de Carmel, California, tras dos años de relación iniciada en una cita a ciegas. La protagonista de Los muchachos no lloran estuvo casada previamente con el actor Chad Lowe entre 1997 y 2007.