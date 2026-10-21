Karolína Bulisová Odchádza z TV Nova F1 Team Over Josef Král

Karolína Bulisová opustila svoju pozíciu v tíme F1 televízie Nova po tom, čo sa v posledných týždňoch dozvedela nové informácie o kauze bývalého kolegy Josefa Krála a projektu EisKing. „Odchádzam z tímu F1 na Nove. Je to moje rozhodnutie. A hoci viem, prečo ho robím, nie je pre mňa ľahké,” napísala v príspevku na Instagrame.
Projekt EisKing, ktorý spolupracoval s bývalým závodníkom Kráľom, sa stal centrom diskusií. Kráľ, ktorý komentoval preteky F1 pre TV Nova, má podľa zdrojov dluhy vyššie ako 12 miliónov korún, pričom jeho vyhlásený príjem bol minimálny. Bulisová uviedla, že sa odhlásila od projektu EisKing už predtým a chce mať s jeho zakladateľmi „žiadne spoločné záležitosti”. Jej nástupkyňou sa stala Lucie Pisková.
Nové skutočnosti a etické rozhodnutie
Bulisová zdôraznila, že nové informácie o pracovných skutočnostiach z minulosti ju prinútili k odchodu. „V posledných týdňoch mi ukázali veci, ktoré zahrnovali aj moju osobu a o ktorých som až donedávna nemala ponětie,” uviedla. Zdroje naznačujú, že jej rozhodnutie bolo ovplyvnené nezhodami s pracovným prostredím spojeným s Kráľom a jeho projektom.
Kráľ, ktorý je podľa zdrojov 36-ročným bývalým formulovým talentom, komentuje preteky F1 pre TV Nova spolu so Štefánom Eiseľom ako kľúčovú postavu projektu EisKing. Ten pomáha vyvíjať superšporty značky Praga Cars ako testovací pilot a v kategórii GT preteká za stajňu Scuderia Praha, ktorá oficiálne zastupuje Ferrari a Maserati u našich susedov. Zdroje uviedli, že EisKing spojil najväčšiu komunitu fanúšikov nadupaných monopostov v Česku a na Slovensku.
Odchod a nový krok
„Zamačkávam slzu, beru notebook a jdu tvořit další kapitolu. V tuhle chvíli v New Yorku,” napísala Bulisová, čím potvrdila, že opúšťa tím F1 na Nove. Jej odchod znamená zmenu v tíme F1 na Nova, ktorý sa zameriava na prenosy a komentáre v rámci športového programu.
„Dnes cítim, že potrebujem udělat ještě další krok. Objevovaly se komentáře, které si mé další působení v televizním týmu vykládaly jako souhlas s určitým chováním a jednáním. Chci jasně říct, že takový výklad nemůže být dál od toho, co cítím a za čím si stojím,” dodala.
Podľa zdrojov bola jej ústrednou dvojicou Josef Kráľ spolu so Štefanom Eiseľom, ktorý rozjali úspešný projekt, ktorý spojil fanúšikov. V súvislosti s kauzou Krála sa tím Formuly 1 na Nova začínal droliť. Kráľ, ktorý podľa zdrojov dlužil viac ako 12 miliónov korún, vykazoval pri výške príjmu len 19 tisíc korún mesačne, hoci mu Nova za sezónu platila viac ako milión korún.